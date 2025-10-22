Șase morţi, inclusiv 2 copii, şi 17 răniţi după un atac rusesc în Ucraina. Summitul Trump-Putin, în aşteptare

Șase persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise și alte 17 au fost rănite într-un atac rusesc cu drone şi rachete asupra Ucrainei în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025.

Patru persoane, inclusiv doi copii, au murit doar în regiunea Kiev, potrivit Ukrainska Pravda. În toată ţara, bilanţul se ridică la 6 morţi şi 17 răniţi, a anunţat miercuri dimineaţă președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Telegram.

Cele mai afectate regiuni au fost Kiev, Odesa, Cernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnița, Zaporojie, Cerkasî și Sumî. În urma atacului, în majoritatea regiunilor Ucrainei au fost introduse întreruperi de curent de urgență, a anunţat compania națională de electricitate Ukrenergo. Infrastructura este reparată acolo unde este posibil, dacă situația de securitate o permite iar întreruperile vor fi anulate atunci când sistemul energetic se va stabiliza.

"Încă o noapte care dovedește că Rusia nu simte suficientă presiune pentru că prelungeşte războiul. Toată noaptea și dimineața forțele noastre de apărare antiaeriană, grupurile mobile de foc, echipajele de drone-interceptoare au acționat. Sub atacuri au fost orașe obișnuite, a fost vizată în principal infrastructura energetică, dar au fost multe lovituri și asupra locuințelor. Până în acest moment, se știe despre 17 persoane rănite. Din păcate, șase persoane, dintre care doi copii, au murit", a transmis Zelenski.

Articolul continuă după reclamă

Liderul de la Kiev a subliniat că declarațiile Rusiei despre diplomație nu înseamnă nimic atâta timp cât Moscova nu simte probleme critice. El consideră că presiunea asupra Rusiei poate fi exercitată doar prin sancțiuni, armament cu rază lungă de acțiune și diplomație coordonată din partea tuturor partenerilor Ucrainei.

Summitul Trump-Putin, pus în aşteptare

Preşedintele american Donald Trump a spus marţi că vrea să-l întâlnească pe preşedintele rus Vladimir Putin doar atunci când se poate aştepta un summit productiv, dar nu a confirmat direct ştirile din mass-media care sugerează că o întâlnire planificată cu omologul său rus a fost suspendată sau amânată, relatează miercuri dpa.

Întrebat de un reporter ce ştie despre presupusa schimbare de planuri şi dacă aceasta i-ar afecta poziţia cu privire la o potenţială vânzare de rachete de croazieră americane Tomahawk către Ucraina, Trump a răspuns: "Nu vreau să am o întâlnire irosită". "Nu vreau să pierd timpul, aşa că voi vedea ce se întâmplă", a adăugat Trump în Biroul Oval.

El a menţionat că nu a fost luată încă nicio decizie, dar nu este clar dacă s-a referit la o posibilă întâlnire cu Putin sau la chestiunea vânzărilor de rachete cu rază lungă de acţiune către Ucraina. Trump a mai spus că va oferi un update în următoarele două zile şi şi-a reiterat opinia că liniile frontului din Ucraina ar trebui îngheţate, în cadrul oricărui efort de a pune capăt conflictului.

Mai multe media americane au relatat anterior că întâlnirea planificată a lui Trump cu Putin la Budapesta pare din ce în ce mai incertă. Site-ul de ştiri Politico a scris, citând Casa Albă, că întâlnirea de la Budapesta nu mai este în lucru după ce secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit luni cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

CNN a relatat de asemenea citând surse de la Casa Albă că summitul ar putea fi amânat, o întâlnire preliminară între Rubio şi Lavrov - considerată un pas cheie înainte de întâlnirea preşedinţilor - fiind suspendată. Şi NBC News a consemnat că discuţia de luni a fost "productivă", dar că oficialii consideră că Rusia şi Ucraina nu sunt pregătite pentru negocieri de pace serioase. The Washington Post a relatat la rândul său că nu există planuri pentru o întâlnire în viitorul apropiat.

O solicitare a dpa către Casa Albă şi Departamentul de Stat a rămas deocamdată fără răspuns. În ce-l priveşte, premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin sunt încă în desfăşurare, a transmis Reuters. "(Ministrul de externe ungar, Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza", a scris Orban pe Facebook.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰