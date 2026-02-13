Scandal la JO. Un arbitru ar fi "aranjat" scorurile la patinaj pentru a-şi ajuta conaţionalii să ia aurul

Un nou scandal zguduie patinajul artistic la Jocurile Olimpice de iarnă. Un membru francez al juriului este acuzat că ar fi "aranjat" competiția pentru a asigura aurul compatrioților săi. Echipa americană, formată din Madison Chock și Evan Bates, a câştigat argintul, însă cei doi au fost indignaţi în urma rezultatelor acordate "celui mai bun program de patinaj" al lor, scrie Daily Mail.

Echipa Franţei la patinaj artistic, formată din Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron. JO de Iarnă de la Milano-Cortina, 13 februarie 2026 - ProfiMedia

Miercuri, la Milano, americanii Madison Chock și Evan Bates au fost privați de victorie de o pereche franceză învăluită în controverse, deși patinatorii cred că au oferit o "prestaţie impecabilă, de medalie de aur", scrie Daily Mail.

Laurence Fournier Beaudry și Guillaume Cizeron, ale căror vieți personale au fost marcate de scandaluri, au câștigat aurul cu un total de 225,82 puncte, cu doar 1,43 peste echipa SUA. Bronzul a fost obţinut de canadienii Piper Gilles și Paul Poirier.

Controversa punctajului acordat de judecătoarea franceză

Articolul continuă după reclamă

Succesul francezilor, care au fost surprinşi în lacrimi după victorie, este acum analizat atent după ce notele judecătoarei franceze Jezabel Dabouis au apărut în mediul online.

La programul liber, miercuri seară, Dabouis le-a acordat francezilor al doilea cel mai mare punctaj dintre toți arbitrii: 137,45 puncte. Ea a fost, de asemenea, singurul jurat care nu a acordat echipei SUA peste 130 de puncte (129,74).

Prin comparație, judecătorii din SUA și China le-au oferit soților americani, aflați la a patra Olimpiadă, 137,67 și, respectiv, 136,95 puncte.

Diferența dintre notele acordate de Dabouis Franței și SUA a fost de aproape opt puncte, semnificativ mai mare decât la oricare alt arbitru din panel. În plus, cinci dintre cei nouă judecători i-au clasat pe Chock și Bates pe primul loc la programul liber, față de patru care au pus Franța pe locul 1.

Probleme similare au apărut și la programul ritmic, unde Dabouis a acordat Franței cel mai mare punctaj (93,34), cu aproape șase puncte peste nota dată SUA (87,6), a doua cea mai mică din partea arbitrilor.

Interesant este că niciunul dintre cei nouă judecători nu a clasat SUA mai jos de locul al doilea, trei punându-i pe primul loc. În schimb, doi arbitri, din Marea Britanie și Germania, au clasat Franța pe locul trei. Totuși, francezii au terminat pe primul loc, la doar 0,46 puncte diferență.

Diferenţe mari de punctaj între Franţa şi SUA

Coincidență sau nu, judecătorul american nu a făcut parte din panel la programul ritmic. În ambele situații, judecătoarea franceză a contribuit la mărirea diferenței dintre Franța și SUA, iar fanii au sugerat că ar fi "aranjat" deliberat rezultatele.

Nu este prima dată când un arbitru francez din patinaj artistic se află în centrul unui scandal.

În 2002, la Jocurile Olimpice de la Salt Lake City, Marie-Reine Le Gougne ar fi cedat presiunilor federației sale pentru a acorda aurul perechii ruse Elena Berejnaia și Anton Siharulidze, lăsându-i pe canadienii Jamie Sale și David Pelletier cu argintul.

Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) a suspendat-o pe Le Gougne timp de trei ani și i-a interzis participarea la Jocurile din 2006. Scandalul, parte a unui presupus sistem de schimb de voturi, a dus la reforme majore în arbitraj.

"A fost cel mai bun patinaj al nostru"

După dezamăgirea medaliei de argint, Chock și Bates au fost întrebați dacă au considerat arbitrajul corect.

"A fost prestaţia noastră de medalie de aur. […] A fost cel mai bun patinaj al nostru", a spus Bates.

"Am oferit cele mai bune evoluții de fiecare dată când am intrat pe gheața olimpică... au fost impecabile pentru noi. Nu puteam patina mai bine și suntem foarte mândri. Restul nu ține de noi" a adăugat Chock.

Cine sunt francezii care au luat aurul olimpic

Fournier Beaudry și Cizeron au format o echipă abia în martie anul trecut, iar în ultimele 12 luni Dabouis a arbitrat la șase dintre competițiile lor. Perechea franceză a câștigat cinci dintre ele.

Asta în ciuda faptului că scurta lor carieră împreună a fost umbrită de acuzații "toxice" legate de trecutul lor. Fournier Beaudry a fost intens criticată din cauza relației cu iubitul și fostul partener de patinaj, Nikolaj Sorensen, suspendat în 2024 în urma unor acuzații de agresiune sexuală din 2012 formulate de o fostă patinatoare și antrenoare.

El a negat acuzațiile, iar suspendarea de șase ani impusă de Skate Canada a fost anulată ulterior din motive procedurale, însă scandalul i-a încheiat practic cariera competițională. În documentarul Netflix "Glitter & Gold", Fournier Beaudry a declarat că întreaga situație i-a distrus viața partenerului.

Între timp, Cizeron a ajuns la Milano confruntându-se cu acuzații explozive din partea fostei sale partenere medaliate cu aur, Gabriella Papadakis.

Într-un interviu acordat înaintea lansării memoriilor sale "So as Not to Disappear", Papadakis l-a descris pe Cizeron drept "controlant, exigent și critic". Ea a scris că s-a simțit sub "controlul" lui și că era "îngrozită" să rămână singură cu el în perioada în care formau una dintre cele mai bune perechi din lume.

Cizeron a respins acuzațiile, pe care le-a numit "o campanie de denigrare", și a confirmat că a inițiat acțiuni legale.

"Vreau să îmi exprim neînțelegerea și dezacordul față de etichetele care mi-au fost atribuite. [...] Cartea conține informații false, inclusiv declarații pe care nu le-am făcut niciodată și pe care le consider grave", a declarat el pentru Reuters.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰