Scandalul "secolului" în Germania. Fost șef al serviciilor secrete externe, arestat pentru spionaj și trădare

Scandal uriaș de spionaj chiar la vârful serviciilor secrete germane. August Hanning, fost șef al serviciului extern de informații, a fost arestat azi pentru spionaj și trădare în favoarea unei puteri străine.

August Hanning, fostul șef al serviciului de informații externe BND din Germania - Profimedia

Poliția germană l-a arestat azi pe August Hanning sub suspiciunea că ar fi primit mii de documente clasificate, ar fi divulgat secrete de stat și ar fi acționat ca agent al unui serviciu străin de informații, fără să fie numită țara în beneficiul căreia spiona.

El a condus serviciul german de informații externe BND între 1998 și 2005. "Este scandalul secolului în Germania", în materie de spionaj a comentat Michaela Küfner, redactor-șef la DW.

Fostul șef al spionajului german, arestat pentru spionaj

Hanning a condus BND din decembrie 1998 până în noiembrie 2005, după care a trecut la Ministerul de Interne, unde a ocupat funcția de secretar de stat până în noiembrie 2009.

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Potrivit unui comunicat al Parchetului, el este vizat de acuzații precum spionaj împotriva statului, divulgarea unor secrete de stat, tentativă de trădare și că acționat ca agent al unui serviciu străin de informații.

În plus, a fost arestat și un alt fost angajat de rang înalt al BND, suspectat că i-ar fi furnizat lui Hanning sute de documente clasificate, în schimbul unor sume de bani, pe parcursul a mai bine de un deceniu.

Ce se mai știe despre anchetă

Poliția l-a arestat pe Hanning marți dimineață, la casa acestuia din Nordwalde, în apropierea orașului Munster, din vestul Germaniei, potrivit informațiilor publicate de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung.

Presupusul complice al lui Hanning, identificat drept Manfred D., a fost reținut în Bavaria. Autoritățile au demarat percheziții la locuințele ambilor suspecți, precum și în Berlin.

În perioada în care Hanning conducea serviciul de informații, Manfred D. a fost șeful său de cabinet. Ulterior, acesta a lucrat tot în subordinea lui Hanning la Ministerul de Interne, până în 2009.

El este suspectat de "complicitate la tentativă de trădare și spionaj împotriva statului". Parchetul susține că cei doi ar fi pus la punct înțelegerea în 2010.

Din 2012 până în martie 2026, Manfred D. a fost șef de cabinet pentru mai mulți directori succesivi ai BND, funcție care i-ar fi oferit acces la un număr mare de documente clasificate, potrivit comunicatului procurorilor.

Anchetatorii cred că Manfred D. i-ar fi furnizat lui Hanning, cel puțin până la jumătatea anului 2022, aproximativ 2000 de documente, inclusiv materiale clasificate.