Şefa politicii externe a UE: "Starea lumii ar putea însemna că este un moment bun să începem să bem"

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus în privat parlamentarilor că starea lumii ar putea însemna că ar putea fi un "moment bun" pentru a începe să bea.

Kallas le-a spus liderilor grupurilor politice din Parlamentul European că, deși nu bea prea mult, acum ar putea fi momentul potrivit pentru a începe, având în vedere evenimentele din întreaga lume, potrivit a două persoane prezente în sală, citate de POLITICO.

Ea vorbea cam în aceeași perioadă în care miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca se întâlneau cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio pe tema amenințărilor lui Donald Trump de a confisca insula arctică.

Înaltul diplomat al UE - care coordonează politica externă a blocului comunitar în numele celor 27 de guverne și al Comisiei Europene - a făcut gluma într-o reuniune a Conferinței Președinților, o reuniune a liderilor grupurilor Parlamentului. Comentariile ei au venit după ce deputații europeni de top au început să-și ureze reciproc un an nou fericit. Aceiași deputați au adăugat că evenimentele globale însemnau că nu era chiar atât de fericit, potrivit persoanelor prezente în sală.

Având în vedere temerile din Europa că Trump ar putea anexa Groenlanda, protestele de masă împotriva regimului islamist din Iran, precum și conflictele în curs din Ucraina și Gaza și operațiunea SUA în Venezuela, geopolitica a devenit cea mai presantă problemă a UE. Una dintre cele mai recente acțiuni ale lui Kallas a fost să declare pentru POLITICO că este pregătită să propună noi sancțiuni împotriva Iranului în urma represiunii guvernamentale care ar fi ucis sute de oameni.

Purtătorul de cuvânt al lui Kallas nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

