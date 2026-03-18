Noi scumpiri la pompă. Preţul motorinei a crescut cu peste 1 leu de la începutul războiului din Iran

Noaptea de marţi spre miercuri a adus noi scumpiri la pompă. Lideru pieţei, OMV Petrom, a operat noi creşteri ale preţului carburanţilor.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 10:53
După noile majorări, motorina s-a scumpit cu 15 bani per litru, iar benzina cu 10 bani per litru. Astfel, de la începutul războiului din Iran, motorina s-a scumpit cu peste un leu, iar benzina cu 80 de bani.

Preţuri diferite practicate de staţiile aceleiaşi companii

Este totuşi de remarcat că preţurile diferă în funcţie de benzinăria în care alimentaţi chiar şi în cazul în care staţiile aparţin aceluiaşi operator. În staţiile Petrom, preţurile la motorina standard variază între 9,23 şi 9,26 lei, iar la benzina standard între 8,59 şi 8,61 de lei. Asta în timp ce la staţiile OMV, motorina se vinde cu 9,39 lei, iar benzina cu 8,82 de lei.

Potrivit profit.ro, preţul motorinei standard a crescut cu 0,99 lei per litru (12%) în staţiile Petrom şi cu 1,04 lei (12,5%) în staţiile OMV. Aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată în aceste cazuri, este de aşteptat ca tiparul să fie respectat iar Lukoil, Rompetrol, MOL şi Socar să ridice, de asemenea, preţurile în cursul zilei de astăzi.

Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
