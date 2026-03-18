Noi scumpiri la pompă. Preţul motorinei a crescut cu peste 1 leu de la începutul războiului din Iran

Noaptea de marţi spre miercuri a adus noi scumpiri la pompă. Lideru pieţei, OMV Petrom, a operat noi creşteri ale preţului carburanţilor.

După noile majorări, motorina s-a scumpit cu 15 bani per litru, iar benzina cu 10 bani per litru. Astfel, de la începutul războiului din Iran, motorina s-a scumpit cu peste un leu, iar benzina cu 80 de bani.

Preţuri diferite practicate de staţiile aceleiaşi companii

Este totuşi de remarcat că preţurile diferă în funcţie de benzinăria în care alimentaţi chiar şi în cazul în care staţiile aparţin aceluiaşi operator. În staţiile Petrom, preţurile la motorina standard variază între 9,23 şi 9,26 lei, iar la benzina standard între 8,59 şi 8,61 de lei. Asta în timp ce la staţiile OMV, motorina se vinde cu 9,39 lei, iar benzina cu 8,82 de lei.

Potrivit profit.ro, preţul motorinei standard a crescut cu 0,99 lei per litru (12%) în staţiile Petrom şi cu 1,04 lei (12,5%) în staţiile OMV. Aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată în aceste cazuri, este de aşteptat ca tiparul să fie respectat iar Lukoil, Rompetrol, MOL şi Socar să ridice, de asemenea, preţurile în cursul zilei de astăzi.

