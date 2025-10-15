Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat marţi că recentele falimente din sectorul auto american semnalează începutul unei perioade de corecţie după mai bine de un deceniu de creditare prea permisivă.

Semnele unei noi crize economice în Statele Unite: "Toată lumea trebuie să fie avertizată" - Profimedia

Comentariile sale vin după prăbuşirea companiei de piese auto First Brands şi falimentul creditorului subprime Tricolor Holdings, specializat în finanţarea achiziţiilor de maşini.

Cele două cazuri au ridicat îngrijorări privind riscurile ascunse din finanţarea corporativă privată, unde mari bănci americane, inclusiv JPMorgan, Jefferies şi Fifth Third Bank, oferă împrumuturi companiilor din industrie.

Deşi JPMorgan nu a fost afectată direct de falimentul First Brands, banca a suferit pierderi de 170 milioane de dolari din expunerea la Tricolor, a confirmat directorul financiar Jeremy Barnum.

Barnum a adăugat că indicatorii interni de risc de credit ai băncii, inclusiv ratele de neplată timpurii, rămân stabili şi chiar mai buni decât se aştepta, dar instituţia urmăreşte cu atenţie piaţa muncii, care ar putea influenţa creditul de consum în lunile următoare.

Falimentele din sectorul auto s-au produs în contextul tensiunilor comerciale accentuate dintre SUA şi China, generate de noile tarife impuse de administraţia Trump, care au afectat lanţurile internaţionale de aprovizionare.

Banca de investiţii Jefferies a declarat că fondurile sale sunt expuse cu 715 milioane de dolari la companii asociate cu First Brands, iar UBS a raportat o expunere de aproximativ 500 milioane de dolari. De asemenea, Fifth Third Bank a estimat pierderi de până la 200 milioane de dolari în legătură cu presupuse activităţi frauduloase ale Tricolor.

Dimon a concluzionat că aceste evenimente ar trebui să fie un semnal de avertizare pentru sistemul bancar: ”Piaţa de credit a fost prea relaxată prea mult timp. Acum începem să vedem consecinţele.”

