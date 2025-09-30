Antena Meniu Search
Serbia arestează 11 suspecți pentru plasarea de capete de porc la moschei din Franța și Germania

Poliția sârbă a reținut 11 persoane suspectate că au acționat la ordinul unui serviciu străin de informații, organizând atacuri provocatoare, inclusiv plasarea de capete de porc în fața mai multor moschei din regiunea Parisului, acțiuni catalogate de autoritățile franceze drept tentativă de ingerință străină.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 19:09
Serbia arestează 11 suspecți pentru plasarea de capete de porc la moschei din Franța și Germania Mașină de poliție sârbească pe stradă, 10.02.2025 - Profimedia

Autoritățile din Serbia au arestat 11 suspecți bănuiți că au acționat la ordinul unui serviciu străin de informații pentru a provoca tensiuni rasiale în Franța și Germania, inclusiv prin plasarea de capete de porc în fața mai multor moschei din zona Parisului, transmite MEDIAFAX.

Conform AP, poliția sârbă a anunțat marți reținerea a 11 persoane suspectate că au organizat și desfășurat acțiuni de incitare la ură și discriminare pe teritoriul Franței și Germaniei, în perioada aprilie-septembrie.

Printre incidente se numără plasarea de capete de porc în fața a nouă moschei din regiunea Parisului, cinci dintre acestea purtând numele președintelui Emmanuel Macron.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit autorităților franceze, aceste acțiuni au fost catalogate drept o tentativă de ingerință străină menită să "provoace tulburări în inima națiunii".

Deși nu a fost nominalizată vreo țară, incidentele poartă trăsături similare altor tentative atribuite Rusiei și rețelelor sale de influență.

Pista serviciilor secrete străine

Ancheta din Franța a pornit după ce un fermier din Normandia a declarat că a vândut 10 capete de porc unor bărbați care conduceau o mașină cu numere de Serbia.

Vehiculul a fost surprins ulterior pe camere de supraveghere în Paris, în timp ce doi indivizi plasau capetele în fața lăcașurilor de cult, înainte de a părăsi țara.

Telefonul mobil folosit de aceștia, înregistrat pe o rețea din Croația, a fost localizat la granița cu Belgia.

Poliția sârbă a precizat că presupusul organizator al grupului, care ar fi acționat la instrucțiunile unui serviciu străin de informații, nu a fost încă reținut.

Reținerea vine la doar câteva zile după o altă operațiune, în care doi suspecți au fost arestați în Serbia pentru implicarea în antrenarea a peste 100 de străini cu scopul de a provoca revolte în timpul alegerilor din Moldova.

Incidentele din Franța amintesc de alte acte de vandalism cu tentă antisemită, precum profanarea, în mai 2024, a unui memorial dedicat celor care au salvat evrei în timpul ocupației naziste.

Un raport al serviciilor franceze de informații a atribuit atunci atacul agenției ruse FSB.

