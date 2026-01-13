Simbolul protestelor din Iran. Cine e tânăra care-și aprinde țigara cu portretul în flăcări al ayatollahului

O fotografie virală pe rețelele sociale, care înfăţişează o tânără care își aprinde țigara de la portretul în flăcări al liderului suprem iranian Ali Khamenei, a devenit imaginea simbol a protestelor din Iran. Dar cine este femeia şi unde a fost făcută, de fapt, poza?

Potrivit publicaţiei Libération, care citează serviciul său de verificare CheckNews, fotografia este autentică şi o arată pe Melika Barahimi, o militantă iraniană în vârstă de 23 de ani, aflată în exil în Canada. Imaginea a fost postată, prima dată, pe 8 ianuarie 2026, iar de atunci a circulat intens în contextul intensificării protestelor împotriva regimului iranian, declanşate la sfârşitul lunii decembrie.

În imagine, tânăra, cu păr negru şi creţ, îmbrăcată cu o geacă albă, dă foc portretului lui Khamenei şi foloseşte flacăra pentru a-şi aprinde ţigara. După apariţia fotografiei, alte tinere au publicat imagini similare, ca formă de protest. În acelaşi timp, unii internauţi au pus la îndoială autenticitatea imaginii, spunând că ar putea fi făcută cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Cine este tânăra din fotografie

CheckNews a stabilit că fotografia a fost publicată pe 8 ianuarie pe reţeaua X. A doua zi, pentru a răspunde acuzaţiilor privind autenticitatea imaginii, protagonista a publicat şi un videoclip în care se vede clar scena: tânăra arde portretul, îşi aprinde ţigara şi apoi aruncă hârtia în zăpadă.

Un jurnalist de la publicaţia portugheză Lusa a confirmat că scena a fost filmată la Toronto, în Canada. Tot el a identificat-o pe tânără: Melika Barahimi, în vârstă de 23 de ani. Aceasta spune că a dorit ca gestul ei să fie văzut de iranieni, pentru a le transmite că este în continuare alături de ei, chiar dacă a fost forţată să părăsească ţara după ce regimul a condamnat-o la ani de închisoare pentru criticile aduse lui Ali Khamenei. Ea spune că se teme acum pentru siguranţa familiei sale din Iran.

Melika Barahimi povesteşte că a fost arestată prima dată în noiembrie 2019, iar apoi din nou în 2024, din cauza părerilor exprimate pe reţelele sociale, inclusiv împotriva obligativităţii purtării vălului. A reuşit să părăsească Iranul în martie şi a ajuns în Canada cu o viză de student, obţinând ulterior statutul de refugiat. După publicarea fotografiei, spune că a primit noi ameninţări cu moartea.

O mişcare de protest popular zguduie Iranul de la sfârşitul lunii decembrie. Declanşată la 28 decembrie 2025 la Teheran de comercianţi împotriva costului vieţii, mişcarea de protest s-a extins în mare măsură în regiunile cele mai sărace ale ţării, în vest, şi vizează acum puterea condusă de ayatollahul Ali Khamenei.

