Slovacia reia sprijinul militar pentru Ucraina, cu vehicule de deminare și echipamente neletale

Slovacia reia sprijinul militar pentru Ucraina, livrând vehicule de deminare și echipamente neletale, în ciuda retoricii pro-ruse a guvernului condus de Robert Fico. Memorandumul semnat la Kiev marchează o reluare simbolică a cooperării dintre cele două țări.

Prim-ministrul Republicii Slovace, Robert Fico (Smer-SD), în discursul său cu ocazia comemorării celei de-a 81-a aniversări a operațiunii Carpați-Dukla, desfășurat la Dukla, duminică, 5 octombrie 2025 - Profimedia

Ucraina va primi mai multe vehicule de deminare Bozena și echipamente neletale suplimentare din Slovacia, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal.

Anunțul marchează primul pachet de ajutor militar al Slovaciei către Kiev de când premierul slovac Robert Fico, care menține legături strânse cu Moscova, a revenit la putere în 2023. Pachetul include echipamente de inginerie și construcții, transport, sisteme de deminare și vehicule de evacuare medicală, potrivit The Kyiv Independent, citat de MEDIAFAX.

Bozena, un sistem de deminare controlat de la distanță, permite geniștilor să opereze în siguranță de la distanță și să acceseze zone care altfel ar fi prea periculoase pentru personal.

Articolul continuă după reclamă

Sprijin reînnoit și cooperare industrială

Ministrul slovac al Apărării, Robert Kalinak, a anunțat ajutorul la forumul de apărare DFNC3 de la Kiev, spunând că el și Shmyhal au semnat un memorandum privind cel de-al 14-lea pachet de sprijin al Slovaciei.

Shmyhal și-a exprimat recunoștința față de țară pentru sprijinul reînnoit, adăugând că ambele părți au discutat și despre cooperarea dintre companiile de apărare ucrainene și slovace. "(n.r. Slovacia) lucrează la un nou pachet de sprijin, al 15-lea", a spus el.

Între începutul invaziei rusești la scară largă, pe 24 februarie 2022, și revenirea lui Fico la putere, în octombrie 2023, Slovacia a furnizat Ucrainei 13 pachete de ajutor militar în valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari.

Guvernul lui Fico a anulat cel de-al 14-lea pachet planificat, în valoare de 45 de milioane de dolari, care includea 140 de rachete pentru sistemele de apărare aeriană Kub, peste 5.000 de obuze de artilerie și 4 milioane de cartușe pentru arme de calibru mic. Deși a oprit ajutorul militar din stocurile armatei slovace, Fico nu a interzis vânzarea în continuare de material militar de către companiile slovace din domeniul apărării.

Încetarea asistenței militare acordate Ucrainei a fost una dintre promisiunile cheie din campania electorală a lui Fico. El a pus sub semnul întrebării sancțiunile UE împotriva Rusiei și s-a angajat să blocheze aderarea Ucrainei la NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰