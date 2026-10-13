Un șofer în vârstă de 36 de ani din Germania a fost amendat cu 13.500 de euro după ce a împiedicat, timp de aproximativ șase kilometri, o ambulanţă să ajungă la un pacient. Deși autospeciala avea pornite semnalele luminoase și sirena, bărbatul a refuzat să îi facă loc și a profitat de spațiul creat de ceilalți participanți la trafic pentru a înainta mai repede. Din cauza comportamentului său, echipajul medical a ajuns la pacient cu aproximativ cinci minute întârziere. Instanța i-a retras și permisul de conducere, pe care îl va putea obține din nou abia peste doi ani.

Șofer, amendat cu 13.500 de euro și lăsat fără permis timp de doi ani. Gestul din trafic care l-a costat scump - Sursa: Profimedia

Incidentul s-a petrecut pe drumul expres B17 din landul Bavaria, Germania, unde un medic de urgență se deplasa către o intervenție. În timp ce ceilalți șoferi se retrăgeau pentru a permite trecerea autospecialei, bărbatul de 36 de ani a rămas în fața acesteia, împiedicând-o să îl depășească, scrie 24ur.com.

Şoferul a împiedicat, timp de aproximativ șase kilometri, o ambulanţă să ajungă la un pacient

Potrivit constatărilor instanței, șoferul a acționat intenționat, folosindu-se de culoarul format de ceilalți participanți la trafic pentru a avansa mai rapid prin aglomerație. Acesta a continuat să conducă în fața vehiculului medical timp de aproximativ șase kilometri, ignorând avertismentele transmise prin semnalele luminoase și sonore.

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Din cauza conduitei sale, medicul de urgență a ajuns la pacient cu aproximativ cinci minute mai târziu decât ar fi ajuns în condiții normale.

Instanța a considerat că fapta depășește simpla blocare a unei autospeciale

Cazul a fost judecat de instanța districtuală din Augsburg. Judecătorii au stabilit că bărbatul nu s-a limitat la obstrucționarea unei intervenții medicale, ci a încălcat și regulile privind viteza de deplasare.

Întrucât a depășit semnificativ limita legală de viteză, comportamentul său a fost încadrat drept participare la o cursă auto ilegală.

Legislația germană permite sancționarea penală inclusiv a unui singur șofer care conduce periculos, cu scopul de a atinge viteza maximă posibilă, chiar dacă nu concurează cu un alt conducător auto.

În urma procesului, bărbatul a primit o amendă de 13.500 de euro și a rămas fără permisul de conducere. El va putea solicita eliberarea unui nou permis abia după doi ani.

Autoritățile atrag atenția că blocarea vehiculelor de intervenție poate avea consecințe serioase, mai ales în situațiile în care fiecare minut contează pentru salvarea unei vieți.

În cazul unui stop cardiac, al unui accident vascular cerebral sau al unor traumatisme grave, chiar și o întârziere de câteva minute poate influența șansele de supraviețuire și recuperare ale pacientului.

Nu se cunoaște însă ce problemă medicală avea persoana la care se deplasa echipajul în acest caz și nici dacă întârzierea de aproximativ cinci minute i-a afectat starea de sănătate.