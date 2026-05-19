Trafic blocat marți după-amiază pe autostrada A1, pe sensul București-Pitești, după ce o autoutilitară a fost cuprinsă de flăcări în mers. Incidentul s-a produs la kilometrul 67 pe sensul de mers către Pitești. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea incendiului.

Trafic paralizat pe A1 București-Pitești după ce o autoutilitară a luat foc în mers

Potrivit ISU Dâmbovița, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 16:12, iar la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Găești.

"La fața locului, incendiul se manifestă generalizat la o autoutilitară. Traficul rutier este blocat pe ambele benzi, pe sensul de mers București-Pitești", au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

Din primele informații, nu au fost identificate victime. Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, în timp ce circulația în zonă rămâne complet blocată pe sensul către Pitești.

