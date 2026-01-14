Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Șofer român beat criță, urmărit de poliția din Germania după ce a mers 30 km pe contrasens

Un şofer român a pus pe jar poliţia din Germania după ce a condus beat 30 de kilometri pe contrasens, pe o autostradă. 

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 16:25
Șofer român beat criță, urmărit de poliția din Germania după ce a mers 30 km pe contrasens - Șofer român beat criță, urmărit de poliția din Germania după ce a mers 30 km pe contrasens - Profimedia / imagine ilustrativă

Poliţia a încercat iniţial să îl oprească, însă bărbatul a ignorat complet semnalele şi a continuat să conducă. Un şofer de TIR a colaborat cu poliţia şi a ajutat la oprirea bărbatului. 

Testele efectuate au arătat că românul avea o alcoolemie de 2,31 la mie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sofer roman beat germania contrasens
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă
Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă
Comentarii


Întrebarea zilei
Obişnuiţi să donaţi sânge?
Observator » Ştiri externe » Șofer român beat criță, urmărit de poliția din Germania după ce a mers 30 km pe contrasens