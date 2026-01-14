Șofer român beat criță, urmărit de poliția din Germania după ce a mers 30 km pe contrasens
Un şofer român a pus pe jar poliţia din Germania după ce a condus beat 30 de kilometri pe contrasens, pe o autostradă.
- Șofer român beat criță, urmărit de poliția din Germania după ce a mers 30 km pe contrasens - Profimedia / imagine ilustrativă
Poliţia a încercat iniţial să îl oprească, însă bărbatul a ignorat complet semnalele şi a continuat să conducă. Un şofer de TIR a colaborat cu poliţia şi a ajutat la oprirea bărbatului.
Testele efectuate au arătat că românul avea o alcoolemie de 2,31 la mie.
