Şofer român, condamnat după ce a ucis un adolescent de 14 ani în Belgia. Se urcase băut şi drogat la volan

Un român de 23 de ani a fost condamnat în Belgia la 18 luni de închisoare cu suspendare şi interdicţia de a mai conduce timp de trei ani, după ce în luna ianuarie s-a urcat băut şi drogat la volan şi a ucis un adolescent de 14 ani, aflat pe bicicletă. La aflarea verdictului părinţii băiatului au mărturisit că pentru ei asta nu înseamnă sfârşitul durerii.

Accidentul s-a produs pe 27 ianuarie pe strada Christiaan Pallemansstraat din Kapellen. Jasper se îndrepta spre cursul de karate, acelaşi traseu pe care îl făcea de ani de zile, când a fost lovit de duba condusă de român. Adolescentul a fost transportat la Spitalul Universitar din Amsterdam în stare critică, unde a şi murit.

Băut şi drogat la volan

Testat cu aparatul etilotest, românul avea o alcoolemie de 1,17 la mie și se afla sub influența drogurilor. De asemenea, conducea cu viteză excesivă și pe contrasens, scrie vrt.be. Şoferul băuse şi fumaseră jointuri împreună cu un prieten, aflat cu el în maşină. În dubă se afla și o sticlă de vin goală.

„Nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată, îmi pare foarte rău”, a spus șoferul în timpul procesului. Românul a spus că Jasper traversase strada pe neașteptate și nu a putut evita coliziunea.

Specialistul consultat de procurori nu a fost de acord. Potrivit acestuia, accidentul ar fi putut fi evitat dacă șoferul nu ar fi condus cu 75 de kilometri pe oră într-o zonă cu limita de 50 km/h. Mai mult, acesta conducea pe partea stângă a drumului în loc de dreapta. Și dacă nu ar fi fost sub influența alcoolului, timpul său de reacție ar fi fost mai rapid.

Judecătorul a luat în considerare atunci când a dat verdicutl şi de sentimentul de vinovăție al făptașului, care le-a scris o scrisoare părinților lui Jasper în care spunea că nu-l va uita niciodată pe copilul lor.

De asemenea, s-a luat în calcul şi cazierul său curat și faptul că lucrează la problemele sale de sănătate mintală. Se pare că nu mai consumă alcool, a solicitat ajutor psihologic și nu va mai lucra niciodată în sectorul logistic.

Găsit vinovat pentru omor din culpă

Șoferul a fost găsit vinovat de omor din culpă. El a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare de 18 luni de închisoare, o interdicție de a conduce trei ani și o amendă de 8.000 de euro, parțial suspendată.

Avocatul şoferului nu contestă faptele. „Nu există scuze pentru asta. Clientul meu își dă seama că poartă o responsabilitate covârșitoare și este împovărat de vinovăție”, a declarat avocatul Jens Vanhellemont.

Judecătorul le-a urat părinților mult curaj și putere. „Jasper nu va fi genul de persoană care dispare în dosare”, a spus el. Pentru părinții lui Jasper, verdictul nu schimbă situaţia dramatică în care se află. „Verdictul este ceea ce este, dar în cele din urmă rezultatul rămâne același: Jasper nu mai este aici. Asta nu schimbă modul cum ne simțim”, a declarat tatăl lui Jasper.

Șoferul care l-a ucis pe Jasper nu a fost prezent la audiere marți dimineață. Potrivit avocatului său, a fost prea dificil din punct de vedere emoțional. „Ar fi trebuit să fie aici. Este dificil și pentru noi să fim aici. Nu pot înțelege cu adevărat asta”, a mai spus tatăl lu Jasper.

Părinții și avocatul lor vor analiza dacă vor face sau nu apel împotriva verdictului. „Asta nu înseamnă sfârșitul durerii noastre sau sfârșitul dorului de Jasper”, conchid ei.

