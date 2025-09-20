Un şofer român de TIR a fost dat jos cu forţa de la volan şi imobilizat de poliţiştii din Germania după ce a provocat un accident într-o intersecţie importantă. Conaţionalul de 40 de ani a intrat pe contrasens şi a lovit o maşină în care se aflau doi bărbaţi. Potrivit presei germane, ofiţerii l-au testat pentru substanţe interzise, iar rezultatul a fost pozitiv. Şoferul nu s-a ales cu răni în urma coliziunii, dar un pasager din cealaltă maşină a fost uşor rănit. Pagubele sunt estimate la aproximativ 40.000 de euro.

Coliziunea a avut loc în jurul orei 3:45, pe Strada Warendorfer, la o intersecție importantă din vestul orașului, relatează publicaţia Nordkurier. Potrivit poliției, șoferul român de 40 de ani a pătruns pe contrasens și a izbit autoturismul condus de un bărbat de 59 de ani. În dreapta acestuia se afla un pasager, de asemenea în vârstă de 59 de ani.

Șoferul român a ieşit pozitiv la drugtest

La sosirea poliției pentru cercetarea accidentului, șoferul român părea să se afle într-o "stare psihică alterată". Agenții au fost nevoiți să îl imobilizeze la sol și să îi pună cătușe. Un prim test de droguri a ieșit pozitiv.

Deși nu a fost rănit în coliziune, șoferul de TIR a fost transportat la spital cu ambulanța, în contextul situației create și pentru investigații suplimentare. Pasagerul autoturismului a suferit răni ușoare și a fost dus la un spital.

Ambele vehicule au fost grav avariate și nu au mai putut fi puse în mișcare, fiind necesară ridicarea lor de la fața locului. Traficul pe B192 a fost afectat până la ora 6:30, când drumul a fost redeschis. Pagubele materiale sunt estimate de poliție la aproximativ 40.000 de euro.

Șoseaua B192 leagă Waren de Röbel, Malchow și de autostrada A19 către Berlin și Rostock. Noaptea, semafoarele din această intersecție sunt de obicei oprite, deoarece traficul este redus.

