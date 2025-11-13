Soţi milionari în cripto, tranșaţi și îngropaţi în deșertul din Dubai. Asasinii au găsit "seiful digital" gol

Un cuplu de milionari în criptomonede, dat dispărut în Dubai, a fost descoperit tranșat și îngropat în mijlocul deșertului. Ancheta indică o răpire motivată de bani în criptomonede, în contextul în care bărbatul era deja vizat de acuzații de escrocherie.

Roman Novak și soția sa, Anne, de origine rusă, locuiau în Dubai și fuseseră dați dispăruți la începutul lunii octombrie 2025, după o excursie în zona Hatta, aproape de granița cu sultanatul Oman, relatează publicaţia Ouest France. Potrivit poliției din Emiratele Arabe Unite, citați de Le Parisien și Corriere della Sera, corpurile lor au fost găsite tranșate și îngropate în Rezervația de Conservare a Deșertului Dubai.

În ziua dispariției, cuplul fusese lăsat de un șofer lângă un obiectiv turistic, de unde trebuiau să fie preluați de un alt vehicul pentru a-și continua vacanța.

Ultimul mesaj al lui Roman

Anchetatorii au descoperit un ultim mesaj trimis de Roman Novak, în care acesta ar fi scris că este blocat în apropierea graniței cu Oman și are "disperată nevoie de o sumă mare de bani". După acel mesaj, cei doi nu au mai dat niciun semn de viață.

Potrivit poliției, mesajul ar fi fost trimis chiar de răpitori, cu scopul de a distrage atenția apropiaților.

Conform Le Parisien, Roman Novak, antreprenor rus specializat în criptomonede, fusese condamnat în 2020 la șase ani de închisoare pentru o fraudă de proporții, fiind eliberat mai devreme decât era prevăzut.

Afaceri cu criptomonede și condamnări pentru fraudă

Stabilit ulterior în Dubai, acesta fondase platforma Fintopio, menită să faciliteze transferurile internaționale de monedă digitală. În vârstă de 39 de ani, Novak devenise una dintre figurile cunoscute în industria crypto, reușind să strângă aproape 500 de milioane de dolari de la investitori din Rusia, China și Orientul Mijlociu.

Anchetatorii susțin însă că și această platformă ar fi generat noi suspiciuni de escrocherie.

După descoperirea cadavrelor, autoritățile ruse au arestat șapte persoane, dintre care trei sunt suspectate că ar fi comis crimele. Printre ele se află doi soldați întorși din războiul din Ucraina și un fost polițist devenit traficant de droguri, relatează Corriere della Sera.

Ucis după ce s-a aflat că nu mai are niciun ban

Mai multe dintre persoanele arestate ar fi investit în afacerile lui Novak, iar anchetatorii iau în calcul ca răpirea să fi avut drept scop recuperarea unor sume pierdute în proiectul Fintopio.

Suspecții ar fi ucis cuplul în locuința acestora după ce ar fi descoperit că "seiful digital" al lui Roman era gol.

Cei doi copii ai cuplului au fost încredințați rudelor. În Rusia a fost deschisă o anchetă pentru răpire și omor, investigațiile desfășurându-se în colaborare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite.

Denisa Gheorghe

