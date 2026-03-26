Spania oferă 15.000 de euro pentru a te muta într-un sat pustiu. Şi românii pot merge acolo. Inițiativa își propune să repopuleze zonele rurale care au înregistrat o scădere a populației, pe măsură ce generațiile mai tinere se mută la orașe în căutarea unui loc de muncă, în timp ce locuitorii mai în vârstă rămân.

Promovând ideea, pagina de Instagram @madrid.explore a scris: „Cauți o schimbare de peisaj? Spania are o ofertă nebunească pentru tine! În 2026, Spania te va plăti să te muți într-un sat gol. Această inițiativă este concepută pentru a stimula populația rurală și a ajuta la revitalizarea orașelor care au fost lăsate în urmă”.

Deși Spania are mai multe programe de relocare, programul său „Live in Ambroz” din Extremadura invită în prezent nomazii digitali să aplice pentru granturi de până la 15.000 euro pentru a locui în zonă timp de cel puțin doi ani.

Ambroz se bucură annual de soare între 70 și 90%, iar costul vieții este mai mic decât în ​​multe părți ale țării, închirierea poate fi, de asemenea, mai accesibilă. O casă cu trei dormitoare disponibile poate fi închiriată pentru aproximativ 690 de euro pe lună.

Articolul continuă după reclamă

Stimulente şi în alte ţări

Spania nu este singura țară care oferă stimulente financiare pentru a atrage noi rezidenți. Insula italiană Sardinia oferă granturi de până la 15.000 de euro pentru cei care doresc să se mute în satele sale mai liniștite.

Totuși, schema este limitată la orașele cu mai puțin de 3.000 de locuitori, deoarece oficialii încearcă să inverseze declinul populației și să sprijine economiile locale. Cuplurile care doresc să întemeieze o familie pot beneficia și ele, cu plăți de aproximativ 600 de euro pe lună pentru primul copil și 400 de euro pentru al doilea copil, până la vârsta de cinci ani.

Între timp, satul Radicondoli din Toscana oferă stimulente atât chiriașilor, cât și cumpărătorilor prin intermediul schemei sale WivoaRadicondoli.

Aceasta include acoperirea a până la 50% din chirie timp de doi ani sau oferirea de subvenții pentru cumpărarea unei locuințe, cu condiția ca locuitorii să se angajeze să rămână cel puțin un deceniu. Aproximativ 100 din cele 450 de locuințe ale satului sunt în prezent goale.

În alte părți, persoanele sub 45 de ani ar putea lua în considerare mutarea în Albinen, în Elveția, unde noii rezidenți pot primi până la 25.000 de franci elvețieni și 10.000 de franci elveţieni per copil.

Cu toate acestea, solicitanții trebuie să se angajeze să locuiască acolo timp de cel puțin 10 ani și să achiziționeze o proprietate în valoare de minimum 200.000 franci elveţieni.

Situat printre peisaje montane uimitoare și cabane tradiționale, satul oferă un stil de viață liniștit, cu acces facil la orașele și stațiunile de schi din apropiere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰