Alerta sanitară de pe mare se mută pe uscat. Un bărbat din Spania, unde avem o mare comunitate de români, a fost testat pozitiv pentru hantavirus, iar în Olanda, 12 cadre medicale au intrat în carantină. Panică și în Franța - spitalul unde este internată o femeie în stare critică a activat protocoale stricte de izolare. Organizaţia Mondială a Sănătăţii se așteaptă să crească numărul îmbolnăvirilor, dar nu consideră că o nouă pandemie este la orizont.

Un turist spaniol, evacuat din croaziera de coşmar, a fost depistat cu hantavirus la câteva ore după repatriere, la spital militar din Madrid unde era internat în carantină. Cei aproape 700.000 de români care trăiesc în Spania şi rudele lor de acasă urmăresc cu înfrigurare fiecare anunţ al autorităţilor.

"Pe baza rezultatelor acelui test, specialiștii ne vor spune exact ce măsuri trebuie să ia Departamentul Sănătății Publice pentru a garanta siguranţa societății spaniole", a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

Alertă în mai multe ţări din cauza hantavirusului

Alertă maximă și la Paris. Spitalul unde este internată o femeie în stare gravă a trecut la protocoale stricte - aerul este ventilat de trei ori, iar geamurile salonului nu pot fi deschise pentru a preveni răspândirea virusului.

"Ceea ce știm, întrucât este vorba de un virus cunoscut, este că, Atunci când starea de sănătate a unei persoane se agravează din cauza acestui virus, viața ei poate fi pusă în pericol. Este posibil ca acesta să fie și cazul acestei persoane", a declarat Stephanie Rist, French Health Minister.

Hantavirusul aduce teamă şi în Olanda. 12 asistente medicale vor intra în carantină după ce şefii lor au constatat că nu au luat măsuri anti-contaminare când au umblat cu probele biologice ale pacienților infectaţi. Şase ţări au identificat până acum cazuri de hantavirus în rândul turiştilor care au fost pe nava de croazieră unde a izbucnit focarul.

"Organizația Mondială a Sănătății a precizat clar că nu consideră că aceasta este o criză de amploarea pandemiilor cu care ne-am confruntat până acum. Și a explicat motivul, având în vedere modul diferit în care se transmite hantavirusul", a declarat Farhan Haq, purtător de cuvânt.

În Statele Unite, 17 turişti sunt monitorizaţi într-un centrul medical. Doar unul a ieşit pozitiv la testul rapid pentru virusul letal şi este acum atent monitorizat. Preşedintele Statelor Unite i-a asigurat pe americani că situaţia este sub control.

"Se pare că este doar o boală care există de mult timp, dar la scară foarte mică. Nu este bine să te îmbolnăvești de ea, pentru că este foarte gravă", a declarat Donald Trump.

Experții americani se bazează pe lecțiile învățate din experiența Argentinei, unde nava Hondius și-a început călătoria. În urmă cu câțiva ani, în Patagonia, o petrecere cu 100 de oameni s-a transformat într-un adevărat focar care a lăsat în urmă 11 morţi. Autoritățile argentiniene au reușit să oprească răspândirea virusului doar prin izolarea forţată a localnicilor.

