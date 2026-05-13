A apărut taxa de vomă. Unde a fost implementată şi cum se aplică

Un restaurant din Spania a impus taxa de vomă după ce mai mulţi clienţi au vomat în local ca urmare a supraalimentării.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 09:12
Sushi Toro, un restaurant din Sevilla, a decis să-i taxeze suplimentar pe clienţii care nu ştiu să se oprească din mâncat şi ajung apoi să vomite în local. Reprezentanţii restaurantului susţin că o astfel de "pedeapsă" era necesară pentru a păstra igiena.

"Muncim din greu pentru a livra comenzile la timp și pentru a menține o igienă bună. Prin urmare, solicităm colaborarea, deoarece acest lucru afectează și ceilalți clienți care mănâncă în restaurant", au transmis mangerii localului. Deocamdată, nu este clar cât de mare e taxa, dar preţurile produselor din restaurant costă între 17 şi 28 de euro.

Pentru a se asigura că clienţii nu cred că e o glumă, managerii localului au pus şi un afiş pe uşă. "Dacă un client vomită ca urmare a supraalimentării, restaurantul își rezervă dreptul de a-i percepe o taxă suplimentară pentru a acoperi daunele", se arată în mesajul care îi întâmpină pe cei care trec pragul restaurantului. 

spania restaurant taxa
