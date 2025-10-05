Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius, închis din cauza a 13 baloane "de contrabandă"

Autoritățile lituaniene au închis temporar aeroportul din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce 13 baloane neidentificate au fost observate îndreptându-se spre capitală. Incidentul ridică suspiciuni privind o posibilă nouă încălcare a spațiului aerian, în contextul tensiunilor tot mai frecvente în Europa.

Aeroportul Internațional din Vilnius a fost închis temporar în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce mai multe obiecte zburătoare neidentificate au fost detectate în apropierea capitalei Lituaniei, relatează postul public LRT, citat de MEDIAFAX.

Măsură de siguranță în context tensionat

"Atenție: spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius este închis până la ora 4:30", se arăta într-un anunț publicat pe site-ul oficial al aeroportului.

Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania (NKVC), a declarat că obiectele au fost observate în apropierea localității Baltoji Vokė, aflată la mică distanță de capitală, iar măsura a fost luată pentru a asigura siguranța aeronavelor la decolare și aterizare.

Incidentul survine într-un context tensionat, după mai multe încălcări ale spațiului aerian european în ultimele săptămâni.

În Danemarca, Germania, Norvegia și Țările de Jos, aeroporturile au fost nevoite să suspende temporar zborurile din cauza dronelor neidentificate.

Autoritățile europene nu exclud implicarea Rusiei, pe fondul unor precedente recente: în septembrie, drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României, iar trei avioane militare ruse au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, scrie Kyiv Independent.

Update

Traficul aerian pe aeroport a fost reluat duminică dimineață, după ore întregi de haos provocat de apariția unor baloane în spațiul aerian. Incidentul a dus la suspendarea temporară a zborurilor și a afectat aproximativ 6.000 de pasageri.

În total, aproximativ 30 de curse aeriene au fost afectate. Unele zboruri au fost anulate, iar altele au fost deviate către aeroporturi din Letonia și Polonia. O aeronavă care urma să sosească din Copenhaga a fost nevoită să se întoarcă în Danemarca.

Postul public LRT a relatat că, în momentul închiderii spațiului aerian, nu mai puțin de 13 baloane se îndreptau către aeroportul din Vilnius. Autoritățile nu au stabilit deocamdată cine a lansat baloanele și ce tip erau acestea.

