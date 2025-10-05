Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius, închis din cauza a 13 baloane "de contrabandă"

Autoritățile lituaniene au închis temporar aeroportul din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce 13 baloane neidentificate au fost observate îndreptându-se spre capitală. Incidentul ridică suspiciuni privind o posibilă nouă încălcare a spațiului aerian, în contextul tensiunilor tot mai frecvente în Europa.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 11:57
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius, închis din cauza a 13 baloane "de contrabandă" Vilnius, Lituania, 24 august 2021 – Aeroportul Internațional din Vilnius - Shutterstock

Principalul aeroport din Lituania a fost închis în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce 13 baloane "de contrabandă" au fost observate îndreptându-se spre Vilnius. Autoritățile lituaniene suspectează o nouă încălcare a spațiului aerian.

Aeroportul Internațional din Vilnius a fost închis temporar în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce mai multe obiecte zburătoare neidentificate au fost detectate în apropierea capitalei Lituaniei, relatează postul public LRT, citat de MEDIAFAX.

Măsură de siguranță în context tensionat

Articolul continuă după reclamă

"Atenție: spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius este închis până la ora 4:30", se arăta într-un anunț publicat pe site-ul oficial al aeroportului.

Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania (NKVC), a declarat că obiectele au fost observate în apropierea localității Baltoji Vokė, aflată la mică distanță de capitală, iar măsura a fost luată pentru a asigura siguranța aeronavelor la decolare și aterizare.

Incidentul survine într-un context tensionat, după mai multe încălcări ale spațiului aerian european în ultimele săptămâni.

În Danemarca, Germania, Norvegia și Țările de Jos, aeroporturile au fost nevoite să suspende temporar zborurile din cauza dronelor neidentificate.

Autoritățile europene nu exclud implicarea Rusiei, pe fondul unor precedente recente: în septembrie, drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României, iar trei avioane militare ruse au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, scrie Kyiv Independent.

Update

Traficul aerian pe aeroport a fost reluat duminică dimineață, după ore întregi de haos provocat de apariția unor baloane în spațiul aerian. Incidentul a dus la suspendarea temporară a zborurilor și a afectat aproximativ 6.000 de pasageri. 

În total, aproximativ 30 de curse aeriene au fost afectate. Unele zboruri au fost anulate, iar altele au fost deviate către aeroporturi din Letonia și Polonia. O aeronavă care urma să sosească din Copenhaga a fost nevoită să se întoarcă în Danemarca.

Postul public LRT a relatat că, în momentul închiderii spațiului aerian, nu mai puțin de 13 baloane se îndreptau către aeroportul din Vilnius. Autoritățile nu au stabilit deocamdată cine a lansat baloanele și ce tip erau acestea.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

aeroport vilnius lituania drone
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Ştiri externe » Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius, închis din cauza a 13 baloane "de contrabandă"