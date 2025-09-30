O fetiţă din China a devenit vedetă pentru calităţile sale de acorbat, pe care le-a etalat într-un cabinet stomatologic.

În timp ce asistentele şi medicul stomatolog pregăteau ustensilele pentru o intervenţie, fetiţa a sărit de pe scaun şi s-a urcat pe tocul uşii, până la tavan.

Degeaba au încercat asistentele şi medicul să o convingă să revină la sentimente mai bune. Mama copilului a explicat că fetiţa se antrenează acasă, iar căţăratul pe tocul uşii este sportul ei preferat.

