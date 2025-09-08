Spion, prins în România. Un şef al spionajului moldovean ar fi avut întâlniri cu ofițeri KGB belaruși

Un fost oficial al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost adus de polițiștii DIICOT sub acuzația de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat către KGB din Belarus. Între 2024 și 2025, acesta ar fi avut întâlniri la Budapesta cu ofițeri de informații belaruși, pentru a furniza date secrete și a primi plăți, fapte considerate periculoase pentru securitatea națională a României. Ancheta se desfășoară cu sprijin internațional, sub coordonarea EUROJUST.

Un fost oficial al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost adus luni la sediul DIICOT București, sub acuzația de trădare prin transmiterea de informații secrete către KGB Belarus. Potrivit surselor Observator, numele său este Balan Alexandru.

"Astăzi, 8 septembrie 2025, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți, pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", a transmis DIICOT.

Reacţia SRI: Caz de trădare documentat, în cooperare cu parteneri externi

"În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova.

SRI împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale", a transmis şi SRI.

