România primeşte garanţii de securitate după ameninţările Iranului. Şeful NATO a anunţat, după o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan, că Alianţa va apăra fiecare centimetru din teritoriul ţării noastre. Tot la Bruxelles, liderii Uniunii Europene caută soluţii pentru a frâna preţurile la energie. În paralel, cinci state europene au anunţat că sunt pregătite să participe la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz.

Prima vizită a lui Nicuşor Dan la sediul NATO are loc în plin conflict în Orientul Mijlociu, unul care a adus atacuri cu drone în Cipru şi cu rachete balistice în Turcia.

Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi şeful Alianţei nord atlantice, Mark Rutte, a venit într-un moment sensibil la nivel internaţional, imediat după ce România a fost ameninţată în mod direct de către Iran. Însă răspunsul Alianţei a fost unul clar şi precis - România este apărată.

"Numai în ultimele șapte zile, avioane aliate au fost ridicate în aer alături de avioanele F-16 românești, demonstrând încă o dată disponibilitatea NATO de a descuraja agresiunea și de a apăra flancul estic, inclusiv cu noi tehnologii de contracarare a dronelor. România este în siguranță! Vom apăra, ca Alianță, fiecare centimetru din teritoriul NATO.", spune Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Ameninţările Iranului au fost provocate de decizia de a găzdui militari americani şi echipamente militare defensive la baza de la Kogălniceanu.

"Suntem aliați, atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și, prin prezența suplimentară de trupe americane, este mai sigură.", spune Nicuşor Dan, preşedintele României.

Sprijinul europenilor se opreşte aici însă. Franţa, Germania şi celelalte state au refuzat să participe la o operaţiune militară de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Adunaţi la Consiliul European, şefii de state şi guverne nu au părut impresionaţi de ameninţarea lui Donald Trump că va scoate Statele Unite din NATO.

"Europa și Austria nu se vor lăsa șantajate (să ia parte la conflict - n.r.)", explică Christian Stocker, cancelarul Austriei .

"Vreau să transmitem un semnal clar că suntem gata să ajutăm. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, luptele trebuie să înceteze.", precizează Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

"Noi apărăm Strâmtoarea pentru toată lumea, iar NATO nu vrea să ne ajute să apărăm Strâmtoarea, deşi ei sunt cei care au nevoie de ea.", menţionează şi Donald Trump, preşedintele SUA.

De la Washington, vicepreşedintele american JD Vance spune că aliaţii europeni, dar şi marile economii din Asia, trebuie să intervină pentru a opri creşterea preţurilor la petrol şi gaze naturale.

"Există o mulțime de ţări din întreaga lume care s-au concentrat pe o mulțime de escrocherii cu energie verde și care suferă mai mult decât noi.", spune JD VANCE, vicepreşedintele Statelor Unite.

"Dacă instalațiile de producție sunt distruse, acest război va avea un impact mult mai durabil.", adaugă Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Într-o scrisoare către Comisia Europeană, România, Polonia şi alte opt ţări au cerut revizuirea urgentă a taxelor pe emisiile de carbon.

"Subiectul care ne interesează cel mai mult este energia. Şi noi suntem într-un grup de state care urmăresc și presează pentru o încetinire a tranziției verzi pe zona de energie, astfel încât și prețurile la energie pentru companiile din Europa și deci din România și industriile mari consumatoare de energie să nu aibă de suferit.", spune preşedintele României, Nicuşor Dan.

Pe agenda zilei a fost şi subiectul Ucraina. Viktor Orban s-a opus încă o dată ajutorului de 90 de miliarde din cauza faptului că transportul petrolului rusesc este blocat de Kiev.

Bianca Iacob

