SUA iau în considerare răsturnarea regimului Nicolas Maduro. "Niciun scenariu nu este exclus"

Statele Unite sunt pregătite să lanseze o nouă fază de operațiuni legate de Venezuela în următoarele zile, au declarat patru oficiali americani pentru Reuters, în contextul în care administrația Trump intensifică presiunea asupra guvernului președintelui Nicolas Maduro.

Reuters nu a putut stabili momentul exact sau amploarea noilor operațiuni și nici dacă președintele american Donald Trump a luat o decizie finală de a acționa. Rapoartele despre acțiuni iminente s-au înmulţit în ultimele săptămâni, pe măsură ce armata americană a desfășurat forțe în Caraibe, pe fondul înrăutățirii relațiilor cu Venezuela.

Doi dintre oficialii americani au declarat că operațiunile secrete ar fi probabil prima parte a noii acțiuni împotriva lui Maduro. Toți cei patru oficiali citați în acest articol au vorbit sub condiția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al acțiunii iminente a Statelor Unite.

Un oficial al administrației americane a explicat sâmbătă că nu este exclus niciun scenariu cu privire la Venezuela.

Administrația Trump a analizat opțiunile legate de Venezuela pentru a combate ceea ce a descris ca fiind rolul lui Maduro în furnizarea de droguri ilegale care au ucis americani. El a negat că ar avea vreo legătură cu traficul ilegal de droguri.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că opțiunile luate în considerare includ încercarea de a răsturna regimul lui Maduro.

Maduro, la putere din 2013, a susținut că Trump încearcă să-l înlăture și că cetățenii venezueleni și armata se vor opune oricărei astfel de încercări.

Președintele Venezuelei, care își va sărbători duminică cea de-a 63-a aniversare, a apărut sâmbătă seară la teatrul principal din Caracas pentru premiera unui serial de televiziune bazat pe viața sa.

O consolidare a forțelor militare în Caraibe este în desfășurare de luni de zile, iar Trump a autorizat operațiuni secrete ale CIA în Venezuela. Administrația Federală a Aviației din SUA a avertizat vineri principalele companii aeriene cu privire la o "situație potențial periculoasă" atunci când survolează Venezuela și le-a îndemnat să fie precaute.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat săptămâna trecută că desemnarea cartelului Cartel de los Soles ca organizaţie teroristă "aduce o mulțime de noi opțiuni pentru Statele Unite".

Cartel de los Soles este un presupus grup criminal implicat în activități precum traficul de droguri și mineritul ilegal. Washingtonul susține că este condus de președintele Venezuelei și include membri ai cercului său apropiat, inclusiv din armată.

SUA nu a publicat dovezi privind implicarea directă a lui Maduro în traficul de droguri.

Doi oficiali americani au recunoscut conversațiile dintre Caracas și Washington. Nu este clar dacă aceste conversații ar putea avea un impact asupra momentului sau a amplorii operațiunilor americane.

Cel mai mare portavion al Marinei SUA, Gerald R. Ford, a sosit în Caraibe pe 16 noiembrie cu grupul său de atac, alăturându-se la cel puțin alte șapte nave de război, un submarin nuclear și aeronave F-35.

Forțele americane din regiune s-au concentrat până acum pe operațiuni antidrog, chiar dacă puterea de foc adunată depășește cu mult orice este necesar pentru acestea. Trupele americane au efectuat cel puțin 21 de atacuri asupra presupuselor nave de droguri din Caraibe și Pacific din septembrie, ucigând cel puțin 83 de persoane.

