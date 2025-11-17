Statele Unite trimit un apropiat al lui Donald Trump într-o companie esenţială pentru apărarea din Ucraina

Mike Pompeo, fost secretar de stat american în timpul primului mandat de preşedinte al lui Donald Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene din industria de apărare Fire Point, care ar avea legături cu Timur Mindici, fostul partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski, care în prezent este vizat de o anchetă de anticorupţie.

Fire Point este renumită pentru dronele sale cu rază lungă de acţiune, capabile să lovească ţinte aflate în adâncul teritoriului rus, şi în prezent dezvoltă şi o rachetă proprie de croazieră.

În timp ce la Kiev continuă ancheta de corupţie care zguduie din nou guvernul lui Volodimir Zelenski, în efortul de a-şi îmbunătăţi reputaţia internaţională, Fire Point înfiinţează o nouă fabrică în Danemarca şi atrage personalităţi proeminente din industrie. De asemenea, îşi propune să-şi extindă operaţiunile pentru a produce rachete de croazieră testate în luptă, cu planuri de a-şi dubla capacitatea actuală, relatează The Associated Press şi Reuters, conform news.ro.

Cu toate acestea, atenţia publicului rămâne îndreptată asupra anchetei de corupţie în curs.

Directorii Fire Point insistă că nu au nimic de ascuns şi că operează în conformitate cu protocoale stricte dictate de legea marţială, comandând chiar şi un audit independent pentru a linişti anchetatorii.

Criticii pun însă la îndoială originile opace ale companiei şi monopolul contractelor sale cu Ministerul Apărării şi indică presupuse legături cu Timur Mindici, celebrul asociat al preşedintelui Volodimir Zelenski, care este implicat într-un scandal major de corupţie.

Compania, investigată de anticorupţie

Măsura cooptării lui Mike Pompeo este menită să întărească supravegherea în timp ce compania este investigată de autorităţile anticorupţie. Fire Point, a cărei dronă FP-1 a fost esenţială pentru atacurile cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei asupra Rusiei, a declarat că îşi "aliniază cadrul de guvernanţă la standardele internaţionale de vârf" prin numirea lui Pompeo, care a ocupat funcţia de secretar de stat între 2018 şi 2021, în prima administraţie a preşedintelui american Donald Trump.

În vârstă de 62 de ani, Michael Pompeo este un politician, avocat, diplomat şi fost ofiţer al armatei americane care a servit în prima administraţie a lui Donald Trump ca director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) între 2017 şi 2018 şi ca al 70-lea secretar de stat al Statelor Unite între 2018 şi 2021. A fost şi membru al Camerei Reprezentanţilor Statelor Unite între 2011 şi 2017.

Fire Point intenţionează să construiască o fabrică de combustibil pentru rachete în Danemarca în următoarele luni, potrivit ministrului danez al apărării.

Compania Fire Point, care a dezvoltat şi racheta de croazieră Flamingo, pe care Ucraina speră să o extindă pe măsură ce îşi dezvoltă industria de armament, face obiectul unei anchete a agenţiilor ucrainene anticorupţie în legătură cu preţurile umflate, potrivit ziarului Kyiv Independent.

De la anonimat la profituri uriaşe

Fire Point, după ce iniţial era relativ necunoscută, în urma invaziei ruseşti la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, raportează acum venituri de aproximativ 1 miliard de dolari în acest an.

Între timp, compania continuă cu planurile de extindere.

Compania a înfiinţat un consiliu consultativ şi l-a numit pe Pompeo membru al acestuia pe 12 noiembrie, au declarat directorii executivi pentru AP. "Este o mare onoare pentru noi", a spus Tereh. Alte trei persoane se vor alătura consiliului. "Suntem o companie în creştere şi dorim un consiliu consultativ înţelept care să ne ajute să stabilim această activitate", a explicat Tereh.

Trimisul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a vizitat, de asemenea, una dintre fabricile Fire Point în timpul ultimei sale deplasări în Ucraina, au declarat directorii, o vizită care a inclus şi alte companii ucrainene de tehnologie de apărare.

Fire Point este un beneficiar important al aşa-numitului model danez, un mecanism de finanţare condus de Danemarca, în cadrul căruia guvernele străine finanţează direct companiile ucrainene de apărare, în loc să achiziţioneze arme de la propriile industrii pentru a le trimite ca ajutor. În Danemarca se construieşte o fabrică pentru producerea de combustibil solid pentru rachete, inclusiv pentru racheta Flamingo.

Dar ascensiunea rapidă a companiei a fost afectată de o anchetă a autorităţilor anticorupţie din Ucraina. Autorităţile examinează dacă Fire Point a umflat preţurile componentelor sau cantităţile de drone în contractele cu Ministerul Apărării pentru arma sa principală, drona FP-1, şi examinează, de asemenea, potenţialele legături între companie şi Mindici.

Organismele de supraveghere anticorupţie nu au făcut publice concluziile anchetei lor.

Cine este proprietarul Fire Point

Fire Point a ridicat semne de întrebare din cauza monopolului său aparent asupra dronelor de atac cu rază lungă de acţiune, a capacităţii sale de a obţine contracte lucrative în ciuda faptului că este relativ necunoscută şi a neclarităţii în ceea ce priveşte proprietatea sa.

Proprietarul său legal este Ehor Skalîha, care menţine legături cu industria divertismentului, la fel ca Mindici.

Fondatorul companiei, Denîs Ştilerman, a declarat pentru AP că el este proprietarul majoritar, Skalîha deţinând doar 2%.

Ştilerman a recunoscut că l-a întâlnit pe Mindici în mai multe rânduri, dar compania neagă că omul de afaceri ar avea vreo legătură cu compania lor.

Mindici este o figură importantă şi într-o altă anchetă majoră a NABU, organismul anticorupţie al Ucrainei, în legătură cu posibile deturnări de fonduri în sectorul energetic.

