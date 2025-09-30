Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Statele Unite caută să îşi dubleze producţia de rachete, pe fondul tensiunilor cu China

O serie de reuniuni a avut loc în ultimele săptămâni între reprezentanţi ai Pentagonului şi conducerile mai multor producători de rachete. Secretarul Apărării Pete Hegseth şi şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, au participat la o masă rotundă, în iunie. Această iniţiativă - denumită Consiliul Accelerării Muniţiei - este condusă de către secretarul adjunct al Apărării Steve Feinberg.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 10:59
Statele Unite vrea să îşi dubleze producţia de rachete, pe fondul tensiunilor cu China Statele Unite vrea să îşi dubleze producţia de rachete, pe fondul tensiunilor cu China - Profimedia

"Preşedintele Donald Trump şi secretarul Pete Hegseth explorează căi extraordinare pentru a ne consolida puterea militară şi a accelera producţia de muniţie", a declarat pentru WSJ purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

După invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, oficiali militari americani sunt îngrijoraţi de capacitatea americană de relansare rapidă a lanţurilor de producţie de armament.

Statele Unite au tras, în timpul Războiului de 12 Zile între Israel şi Iran sute de rachete sofisticate, reducându-şi în mod semnificativ stocurile.

Articolul continuă după reclamă

În total, 12 timpuri de armament se află în centrul acestui proiect, inclsuiv rachete antinavă şi aeropurtate, dar mai ales sistemul de apărare aerian de tip PATRIOT, care şi-a dovedit în ultimii ani eficienţa atât în Israel, cât şi în Ucraina.

Însă, în prezent, constructorului sistemului PATRIOT, Lockheed Martin, îi este tot mai greu să facă faţă cererii tot mai mari a acestui sistem foarte performant.

În decurs de trei ani, perioada 2024-2026, Lockheed Martin ar urma să producă 2.000 de rachete de tip PAC-3, folosite de sistem, însă Pentagonul vrea să atingă acest volum – anual.

Washingtonul vrea să poată să dispună de interceptori suplimentari pentru a apăra bazele aliaţilor săi în regiunea Asia-Pacific.

Oficiali din Guvern şi persoane din afara Guvernului se tem că obiectivele stabilite sunt nerealiste, scrie WSJ, în contextul în care asamblarea completă a unei rachete poate dura doi ani.

Testele şi certificarea noilor arme pot dura, de asemenea, alte câteva luni şi costă sute de milioane de dolari.

În iulie, locatarul Casei Albe a semnat ”Big, Beautiful Bill”, prin care alocă 25 de miliarde de dolari suplimentare muniţiei în următorii cinci ani.

Însă analişti militari americani estimează că este nevoie de zeci de miliarde de dolari pentru atingerea acestor obiective.

Cei mai mari producători, Lockheed Martin şi Raytheon, au reacţionat deja, recrutând, mărindu-şi fabricile şi crescându-şi stocurile de piese de schimb, în anticiparea unei creşteri a cererii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

statele unite china rachete lockheed martin pete hegseth patriot
Înapoi la Homepage
Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră
Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă?
Observator » Ştiri externe » Statele Unite caută să îşi dubleze producţia de rachete, pe fondul tensiunilor cu China