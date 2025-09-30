Statele Unite caută să îşi dubleze producţia de rachete, pe fondul tensiunilor cu China

O serie de reuniuni a avut loc în ultimele săptămâni între reprezentanţi ai Pentagonului şi conducerile mai multor producători de rachete. Secretarul Apărării Pete Hegseth şi şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, au participat la o masă rotundă, în iunie. Această iniţiativă - denumită Consiliul Accelerării Muniţiei - este condusă de către secretarul adjunct al Apărării Steve Feinberg.

Statele Unite vrea să îşi dubleze producţia de rachete, pe fondul tensiunilor cu China - Profimedia

"Preşedintele Donald Trump şi secretarul Pete Hegseth explorează căi extraordinare pentru a ne consolida puterea militară şi a accelera producţia de muniţie", a declarat pentru WSJ purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

După invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, oficiali militari americani sunt îngrijoraţi de capacitatea americană de relansare rapidă a lanţurilor de producţie de armament.

Statele Unite au tras, în timpul Războiului de 12 Zile între Israel şi Iran sute de rachete sofisticate, reducându-şi în mod semnificativ stocurile.

Articolul continuă după reclamă

În total, 12 timpuri de armament se află în centrul acestui proiect, inclsuiv rachete antinavă şi aeropurtate, dar mai ales sistemul de apărare aerian de tip PATRIOT, care şi-a dovedit în ultimii ani eficienţa atât în Israel, cât şi în Ucraina.

Însă, în prezent, constructorului sistemului PATRIOT, Lockheed Martin, îi este tot mai greu să facă faţă cererii tot mai mari a acestui sistem foarte performant.

În decurs de trei ani, perioada 2024-2026, Lockheed Martin ar urma să producă 2.000 de rachete de tip PAC-3, folosite de sistem, însă Pentagonul vrea să atingă acest volum – anual.

Washingtonul vrea să poată să dispună de interceptori suplimentari pentru a apăra bazele aliaţilor săi în regiunea Asia-Pacific.

Oficiali din Guvern şi persoane din afara Guvernului se tem că obiectivele stabilite sunt nerealiste, scrie WSJ, în contextul în care asamblarea completă a unei rachete poate dura doi ani.

Testele şi certificarea noilor arme pot dura, de asemenea, alte câteva luni şi costă sute de milioane de dolari.

În iulie, locatarul Casei Albe a semnat ”Big, Beautiful Bill”, prin care alocă 25 de miliarde de dolari suplimentare muniţiei în următorii cinci ani.

Însă analişti militari americani estimează că este nevoie de zeci de miliarde de dolari pentru atingerea acestor obiective.

Cei mai mari producători, Lockheed Martin şi Raytheon, au reacţionat deja, recrutând, mărindu-şi fabricile şi crescându-şi stocurile de piese de schimb, în anticiparea unei creşteri a cererii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰