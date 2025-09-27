Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani

Un stat din lume oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Chiar şi aşa suma este consideratp una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani. 

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 07:48
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Dolari americani - Profimedia

Este vorba de statul Alaska, care a început să distribuie cecurile anuale pentru cei 600.000 de rezidenți eligibili - câte 1.000 de dolari de persoană din fondul de 83 miliarde creat din veniturile petroliere.

Cea mai mică sumă din ultimii 20 de ani

Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani. Pentru comparație, dacă s-ar fi aplicat formula inițială, fiecare locuitor ar fi primit aproape 3.800 de dolari. Legislatorii au abandonat însă formula legată de performanța fondului și stabilesc acum suma în funcție de buget, potrivit AP, citat de Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Pentru unii, banii reprezintă un bonus pentru vacanțe sau cumpărături. Pentru alții, sunt esențiali într-un stat cu costuri extrem de mari la combustibil, internet și alimente.

O mamă din Fairbanks va folosi cei 3.000 de dolari primiți pentru familia ei să plătească o factură neașteptată la combustibil.

Fondul a fost creat în 1976 din bogăția petrolieră a statului, iar dividendele se plătesc din 1982. În trei ani, inclusiv 2024, locuitorii au primit și ajutoare suplimentare pentru energie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

alaska locuitor bani
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului?
Observator » Ştiri externe » Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani