Numărul cazurilor de meningită din Marea Britanie crește alarmant, iar zeci de studenți români sunt în mijlocul focarului care a făcut deja două victime. Cozile de la centrele de vaccinare se întind pe aproape doi kilometri, iar medicii au cerut suplimentar mii de fiole. Autoritățile estimează că aproape 10 mii de oameni au intrat în contact cu un purtător al bolii.

Centrele de vaccinare din Canterbury sunt pline ochi de studenți încă de la prima oră a dimineții. Cererea este atât de mare încât medicii au cerut încă 5 mii de seruri. În fiecare oră, peste 250 de studenți vor să se imunizeze împotriva meningitei.

"În momentul actual stau și eu în coadă să mă vaccinez. Am așteptat 6 ore, deci vă dați seama cât de gravă e situația. Dar nu, nu m-aș întoarce în România pentru că aș pune alte vieți în pericol și nu cred că e situația destul de gravă să pleci din țara în care ești în acest moment", a spus Maria-Carla Arnăutu, studentă în Marea Britanie.

"Avem un flux constant de studenți care vin aici. În această după-amiază s-au administrat peste 600 de doze de vaccin, ceea ce este cu adevărat încurajator", a precizat Wes Streeting, Secretarul Sănătăţii.

Un focar de meningită, considerat neobișnuit, a explodat printre studenții Universității Kent.

"Oamenii sunt în mod evident îngrijorați. Vaccinul împotriva meningitei pe care acești tineri și studenți nu l-au făcut în adolescență le va oferi protecție pe termen lung, dar sunt necesare două doze, administrate la un interval de o lună, pentru a obține imunitate completă", a spus Tom Clarke, jurnalist Sky News.

29 de cazuri de meningită au fost confirmate în Canterbury, până acum. Doi studenți, de 17 și 21 de ani, au murit, iar 27 de bolnavi au fost internați la spital, mulți în stare gravă. Aproape 10.000 de antibiotice au fost împărțite studenților și celor cu care au intrat în contact ca măsură de precauție.

"Lumea stă la distanță, lumea nu prea știe exact cum să reacționeze la acest outbreak. Lumea poartă măști, majoritatea", a spus Chira Andrei, student în Marea Britanie.

"De când am deschis azi-dimineață, începând cu ora 9, am primit numeroase întrebări din partea părinților cu privire la fișele de vaccinare, disponibilitatea stocurilor și anumite simptome", a precizat Mandeep Sandhu, farmacist.

Primii studenți s-au îmbolnăvit după o petrecere într-un club, după ce ar fi fumat din aceeași țigară electronică. Din cauza focarului de meningită, mai mulți români care se ocupă de organizarea de evenimente în Marea Britanie și-au suspendat activitatea.

"Urma să organizez două evenimente în această săptămână, unul marți de St Patrick’s Day și unul joi, am decis după câteva ore să anulez evenimentele pentru a proteja comunitatea de studenți și populația din Canterbury", a spus Ștefan Lupu, organizator de evenimente în Regatul Unit.

Peste 4.300 de români învață sau predau la universități din Marea Britanie.

