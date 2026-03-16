Imagini ca în pandemie în Marea Britanie. Doi tineri, de 17 şi 21 de ani, au murit şi mai mulţi au ajuns în stare gravă la spital, după ce s-au îmbolnăvit de meningită. Focarul a izbucnit în campusul Universităţii Kent, după ce mai mulţi studenţi s-au infectat la o petrecere dintr-un club de noapte. Zeci de mii de oameni au fost îndrumaţi să se prezinte de urgenţă la medic.

Panica s-a instalat în campusul Universităţii Kent după ce mai mulţi studenţi au ajuns la spital. Cursurile au fost suspendate de urgenţă, iar peste 30 de mii de tineri, profesori şi familiile acestora au fost îndrumaţi să se prezinte la medic pentru un control de rutină. Încă de la prima oră a dimineţii, sute de studenţi au format cozi kilometrice pentru a primi antibiotice.

"Puteți vedea coada de aici, formată în principal din studenți, dar și din membri ai comunității. Coada se întinde pe toată lungimea acestei zone, până la o clădire numită Senatul, unde oamenii vin să primească antibiotice dacă au intrat în contact cu cineva despre care se suspectează că ar fi bolnav de meningită", a declarat Emma Birchley, reporter Skynews.

Avertismentul specialiștilor

Articolul continuă după reclamă

"Unul dintre prietenii mei locuiește într-una dintre clădirile afectate, așa că m-am gândit că e mai bine să fiu precaut și să vin să mă examineze un medic". "Pur și simplu nu merită să riști să nu vii, mai ales că toată lumea a participat la cursuri și seminare și nu se ştie unde locuiesc cei din jurul lor", spun tinerii.

Studenţii s-au îmbolnăvit după ce au participat la o petrecere într-un club de noapte. Bilanţul este tragic: 2 tineri, de 18 şi 21 de ani, au murit. Alţi 11 pacienţi sunt în continuare internaţi în stare gravă.

"Prietenul meu a fost internat peste noapte în spital, dar a primit undă verde, dar mai sunt și alții care sunt bolnavi de o săptămână și situația nu e deloc roz", spune un tânăr.

Experţii în boli infecţioase consideră că focarul de la Universitatea din Kent este neobişnuit şi iau în considerare posibilitatea să fie vorba de o nouă tulpină, mult mai agresivă.

"Toate infecțiile cu meningită sunt grave și există simptome pe care ar trebui să le cunoaștem cu toții. De obicei, la început se manifestă ca o afecțiune asemănătoare gripei. Pot apărea dureri de cap, febră, frisoane, dureri articulare, mâini și picioare reci", a declarat Dr. Amir Khan, medic.

Vaccinul împotriva meningitei există de mai bine de 50 de ani, însă rata de vaccinare a scăzut cu 10 procente în ultimii ani. Rata de mortalitate la nivel mondial e de aproape 20 la sută. În lipsa intervenţiei medicale, boala poate fi fatală în mai puţin de 24 de ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰