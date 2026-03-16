Alertă sanitară în Marea Britanie, după ce doi tineri de 18 şi 21 de ani au murit de meningită, iar alţi 11 au ajuns în stare gravă la spital din cauza aceleiaşi infecţii.

Focar de meningită la o universitate britanică unde învaţă mulţi studenţi români. Doi tineri au murit deja

Bacteria s-a răspândit la Universitatea Kent din Canterbury, unde se află şi o comunitate importantă de români. Pentru ca lucrurile să nu scape de sub control, cursurile se vor desfăşura online, iar sute de studenţi au făcut cozi kilometrice în campus de la prima oră pentru a primi antibiotice.

Tinerii s-ar fi infectat într-un club de noapte, după ce un student bolnav a participat la o petrecere în weekend.

Meningita bacteriană debutează cu simptome asemănătoare gripei: febră ridicată, dureri de cap şi greaţă. În lipsa intervenţiei medicale rapide, aceasta poate ucide în mai puţin de 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰