Steven Spielberg devine al 22-lea artist din istorie care intră în clubul select EGOT

Steven Spielberg a câştigat primul său premiu Grammy, devenind astfel al 22-lea artist din istorie care devine EGOT - artist care are în palmares un premiu Emmy, Grammy, Oscar şi Tony.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 07:01
În vârstă de 79 de ani, Spielberg a câştigat premiul Grammy pentru Cel mai bun film muzical pentru documentarul "Music for John Williams", pe care l-a produs. Regizat de Laurent Bouzereau, filmul explorează cariera de şapte decenii a lui Williams ca compozitor, scriind partituri care au devenit sinonime cu unele dintre cele mai mari francize cinematografice: Williams a compus coloana sonoră pentru nouă dintre cele mai mari 25 de filme din toate timpurile la box-office-ul american.

Relaţia dintre Spielberg şi Williams a început în 1974, odată cu debutul lui Spielberg în lungmetrajul "The Sugarland Express". De atunci, cei doi au colaborat la toate filmele regizorului, cu excepţia a cinci.

Duminică, Spielberg a declarat că premiul Grammy „înseamnă totul pentru mine”.

"Această recunoaştere este, evident, extrem de importantă pentru mine, deoarece confirmă ceea ce ştiu de peste 50 de ani: influenţa lui John Williams asupra culturii şi muzicii este imensă, iar talentul său artistic şi moştenirea sa sunt de neegalat. Sunt mândru să fiu asociat cu frumosul film al lui Laurent", a declarat el într-un comunicat.

A deveni un EGOT a fost numit "grand slam-ul" show business-ului. Spielberg se alătură unor personalităţi precum Audrey Hepburn, Mel Brooks, Elton John şi Andrew Lloyd Webber.

Doar 22 de persoane au devenit EGOT câştigând premii competitive; alte şase persoane - printre care James Earl Jones şi Liza Minnelli - au obţinut statutul de EGOT prin premii onorifice care recunosc realizările de-a lungul vieţii, precum premiul Grammy Legend.

Premiul Grammy se adaugă celor trei premii Oscar, 12 premii Emmy şi un premiu Tony obţinute de Spielberg pentru producerea spectacolului de succes de pe Broadway, "A Strange Loop".

palmares steven spielberg premii
