Un student de la o universitate din Texas a fost exmatriculat după ce a fost filmat imitând, în fața colegilor, momentul asasinării activistului conservator Charlie Kirk. Incidentul, catalogat drept revoltător de autorități și de guvernatorul statului, a stârnit reacții dure și a dus la măsuri disciplinare rapide.

Student din Texas, exmatriculat după ce a parodiat momentul asasinării lui Charlie Kirk în campusul facultăţii - Captură X

Un student de la Universitatea de Stat din Texas, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost surprins pe camere în timp ce parodia moartea activistului conservator Charlie Kirk, co-fondator al organizației Turning Point USA, relatează The New York Post.

Într-o filmare postată pe rețelele de socializare, acesta a fost văzut adresând injurii membrilor filialei locale a organizației și imitând impactul unui glonț. "Charlie Kirk a fost împuşcat în gât, ***!", a strigat studentul, lovindu-se cu palma în zona gâtului și parodiind momentul în care activistul MAGA s-a prăbuşit la pământ.

Tânărul a urcat apoi pe o statuie din campus, a repetat gesturile, s-a aruncat teatral la sol și a scuipat, în timp ce exclama: "La naiba cu nenorocitul ăla", înainte de a pleca.

Reacția autorităților

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a redistribuit imaginile pe platforma X, cerând ca studentul să fie exmatriculat de urgenţă. "Hey, Universitatea Texas. Acest comportament nu este acceptat în școlile noastre. Exmatriculaţi-l imediat. Batjocorirea unui asasinat trebuie să aibă consecințe", a scris Abbott.

La scurt timp, rectorul universității, Kelly Damphouse, a confirmat că studentul a fost identificat și dat afară din cadrul instituţiei: "Universitatea a identificat studentul din videoclipul tulburător de luni. Nu vom tolera comportamente care batjocoresc, trivializează sau promovează violența. Ele contravin valorilor TXST. Persoana respectivă nu mai este student la TXST".

Un caz similar, la Texas Tech University

Incidentul vine la doar câteva zile după ce o studentă de 18 ani de la Texas Tech, Camryn Giselle Booker, a fost arestată pentru că a batjocorit moartea lui Kirk în timpul unui eveniment comemorativ.

Într-un clip devenit viral, aceasta a fost surprinsă strigând: "La naiba cu voi, prietenul vostru e mort, a fost împușcat în cap". Ulterior, Booker s-a luat de un student care purta o șapcă roșie MAGA, moment în care acesta a spus: "Răul este real, oameni buni și cam așa arată".

Guvernatorul Abbott a publicat apoi o fotografie cu tânăra încătușată, adăugând mesajul: "Asta s-a întâmplat cu persoana care a batjocorit asasinarea lui Charlie Kirk la Texas Tech. FAFO (F*** around and find out)".

Contextul tragediei

Charlie Kirk a fost asasinat pe 10 septembrie, în timpul unei dezbateri cu studenții, ținute în aer liber, în curtea universități Utah Valley. Culmea ironiei, Kirk discuta chiar despre problema atacurilor armate în SUA când a fost împușcat în gât. A fost transportat de urgență la spital cu o mașină privată, iar la scurt timp a fost declarat decedat.

Potrivit martorilor, Kirk şi-a dus mâna la gât imediat după ce s-a auzit împușcătura, iar miile de spectatori prezenți au intrat în panică.

Autoritățile l-au identificat pe presupusul atacator ca fiind Tyler Robinson, un student de 22 de ani din Utah, care ar fi scris pe o capsă de glonț mesajul: "Hei, fascistule! Prinde asta!".

