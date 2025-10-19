Mai mulţi studenţi au fost la un pas de tragedie în Statele Unite! Zece persoane au fost rănite după ce balconul de la etajul trei al unui bloc din apropierea Universităţii din Cincinnati, Ohio, s-a prăbuşit. Incidentul a avut loc în timp ce studenţii sărbătoreau finalul unui examen. Balconul s-a desprins la şase metri deasupra unei parcări. Cauza prăbuşirii nu a fost încă stabilită.

Casa se află la câteva străzi distanță de Centrul Medical al Universității din Cincinnati. O purtătoare de cuvânt a spitalului a declarat că au fost primiți opt pacienți, dintre care unul era în stare critică sâmbătă. Printre cei transportați la spital se numără și studenți ai universității.

Balconul s-a prăbușit în jurul orei 22:00, ora locală, vineri seara. Un videoclip difuzat o televiziune locală, arată că balconul a căzut pe trotuarul din fața clădirii. Doar grinzile de susținere au rămas atașate de fațadă. Nu este clar câte persoane se aflau în casă sau pe balcon în momentul prăbușirii.

