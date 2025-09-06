Un comando al Marinei Americane ar fi ucis mai mulți civili în Coreea de Nord. S-a întâmplat într-o misiune ultra-secretă de instalare a unui dispozitiv de ascultare, aprobată de Donald Trump în 2019.

Informaţia a fost dezvăluită de jurnaliştii de la New York Times. Planul a eşuat în momentul în care echipa SEAL a întâlnit un mic vas de pescuit. Crezând că e o patrulă armată, trupele au deschis focul şi i-au ucis pe toţi cei care se aflau la bordul ambarcaţiunii.

În timpul unei conferinţe ţinute aseară în Biroul Oval, Donald Trump a spus că nu ştie nimic despre incident.

Nici SUA, nici Coreea de Nord nu au făcut publică operațiunea eșuată. Potrivit raportului, o evaluare clasificată a Pentagonului ar fi concluzionat că focul deschis a fost justificat, conform regulilor de angajare, scrie The Guardian.

