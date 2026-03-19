SUA au aprobat vânzări record de armament: peste 16,5 miliarde de dolari către trei ţări din Orientul Mijlociu

Departamentul de Stat al SUA a aprobat joi posibile vânzări de armament către trei state din Orientul Mijlociu, în valoare totală de peste 16,5 miliarde de dolari, pe fondul intensificării conflictului cu Iranul, transmite Reuters.

de Denisa Vladislav

la 19.03.2026 , 22:08
SUA aprobă vânzări record de armament: peste 16,5 miliarde de dolari către trei ţări din Orientul Mijlociu - Sursa: Profimedia

Potrivit Reuters, cea mai mare parte a pachetului vizează Emiratele Arabe Unite, care ar urma să achiziţioneze echipamente militare în valoare de peste 8,4 miliarde de dolari. Acestea includ rachete, drone, sisteme radar, precum şi muniţii şi modernizări pentru avioanele de luptă F-16.

De asemenea, au fost aprobate vânzări posibile de radare pentru apărare aeriană şi antirachetă către Kuweit, estimate la aproximativ 8 miliarde de dolari, şi sprijin pentru aeronave şi muniţii către Iordania, în valoare de aproximativ 70,5 milioane de dolari.

Decizia reflectă eforturile Washingtonului de a consolida capacităţile defensive ale aliaţilor săi din regiune, în contextul escaladării tensiunilor şi al riscurilor crescute pentru infrastructura energetică și securitatea regională.

Departamentul de Stat a precizat că principalii contractori implicaţi în aceste vânzări vor include companii precum RTX Corporation, Northrop Grumman şi Lockheed Martin Corporation.

