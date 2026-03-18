SUA au folosit bombe antibunker pentru a distruge amplasamente de rachete ale Iranului lângă Strâmtoarea Ormuz

Armata americană a anunțat că a lovit amplasamente de rachete iraniene din apropierea strâmtorii strategice Ormuz cu unele dintre cele mai puternice bombe din arsenalul american. "Forțele americane au folosit cu succes mai multe muniții de penetrare adâncă de 5.000 de livre asupra amplasamentelor de rachete iraniene întărite de-a lungul coastei Iranului, în apropierea strâmtorii Ormuz", a declarat Comandamentul Central într-un comunicat pe X.

"Rachetele de croazieră antinavă iraniene din aceste amplasamente au reprezentat un risc pentru transportul maritim internațional din strâmtoare." Bombardamentul are loc după ce Iranul a închis calea navigabilă strategică, prin care curge o cincime din petrolul mondial, ca represalii pentru războiul purtat împotriva țării de Statele Unite și Israel, relatează Le Monde.

Bomba, care, conform unui raport al Air Force Times din 2022, a costat aproximativ 288.000 de dolari fiecare, este totuși mai slabă decât bombele de 30.000 de livre (13.600 kg) lansate de SUA împotriva amplasamentelor nucleare iraniene anul trecut.

Între timp, lângă Tel Aviv, două persoane au fost ucise în timpul unui tir de rachete iraniene, au declarat miercuri medici israelieni, în timp ce serviciile de securitate au raportat că munițiile care cădeau au lovit mai multe locuri. Decesele au ridicat la 14 numărul victimelor rachetelor lansate asupra Israelului și au venit după o altă zi de bombardamente israeliene intense asupra unor ținte din Iran și Liban.

Echipele de intervenție de urgență Magen David Adom au declarat că decesele au avut loc în Ramat Gan, un oraș din apropierea centrului comercial israelian Tel Aviv. La scurt timp după ce armata israeliană a raportat o nouă rundă de lansări iraniene, MDA a publicat imagini cu distrugeri în mai multe locații, inclusiv cu mașini în flăcări, vehicule distruse și cantități substanțiale de moloz. Poliția israeliană a declarat că experții săi în dezamorsarea bombelor "operează la mai multe locuri de impact cu resturi de muniție din districtul (Tel Aviv)".

Într-o declarație separată, Comandamentul Frontului Intern al armatei a declarat că echipele sale de căutare și salvare "operează în mai multe locuri din centrul Israelului unde au fost primite rapoarte despre impacturi".

Arabia Saudită a interceptat o rachetă balistică în apropierea bazei aeriene Prince Sultan, care adăpostește personal militar american, a anunțat miercuri Ministerul Apărării, în timp ce Iranul continuă și el atacurile asupra națiunilor din Golf. "O rachetă balistică lansată spre guvernoratul Alkharj a fost interceptată și distrusă, iar resturile de interceptare au căzut în jurul bazei aeriene Prince Sultan fără a provoca pagube", a anunțat Ministerul Apărării pe X.

