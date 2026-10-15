SUA ia în considerare utilizarea "mamei tuturor bombelor" în viitoare atacuri asupra Iranului

Armata SUA a elaborat planuri de atac care ar putea include utilizarea bombei GBU-43/B (MOAB, Massive Ordnance Air Blast Bomb) - cunoscută și sub denumirea de "mama tuturor bombelor" - împotriva infrastructurii energetice și a instalațiilor nucleare din Iran, în cazul în care președintele Donald Trump ar ordona reluarea operațiunilor de luptă, 'înainte sau după alegerile intermediare' din SUA din 3 noiembrie. Informația a fost transmisă joi de CNN, care citează oficiali americani familiarizați cu această chestiune, relatează Reuters, EFE și Xinhua.

Reuters menționează că nu a putut verifica imediat aceste informații.

O eventuală desfășurare a celei mai mari bombe non-nucleare din arsenalul SUA ar reprezenta o escaladare semnificativă a conflictului, comentează agenția de presă britanică. Totuși, oficiali implicați în discuțiile privind planificarea militară au declarat pentru CNN că există încă semne de întrebare cu privire la eficiența acesteia în atingerea obiectivelor strategice ale Washingtonului sau pentru înclinarea balanței războiului în favoarea SUA.

Deși armata americană continuă să-i prezinte lui Trump opțiuni pentru potențiale atacuri împotriva țintelor iraniene, unii oficiali se întreabă în privat dacă Casa Albă are o strategie care să integreze aceste planuri într-un mod care să ducă efectiv la sfârșitul războiului, relatează postul american de televiziune.

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Trump a ordonat armatei să pregătească planuri de atac suplimentare împotriva țintelor iraniene - inclusiv "o mare parte a infrastructurii energetice" - și să ia în considerare posibila utilizare a unei bombe MOAB, a declarat una dintre surse pentru CNN.

Aceeași sursă a indicat că atacul ar urma să aibă loc 'înainte de retragerea SUA din zona de responsabilitate a Comandamentului Central (CENTCOM), sugerând că administrația americană ar putea efectua aceste atacuri suplimentare, să declare victoria și apoi să procedeze la o evacuare rapidă a forțelor sale.

O a doua sursă a explicat pentru CNN că planurile militare de a ataca instalațiile nucleare iraniene - inclusiv complexul de pe Muntele Târnăcopului - includ în mod explicit utilizarea MOAB.

În ultimele luni, Trump a amenințat în repetate rânduri că va ataca Muntele Târnăcopului, locul unde, potrivit Statelor Unite și Israelului, Teheranul depozitează componente ale programului său nuclear.

Președintele SUA continuă să insiste asupra eliminării oricărei posibilități ca Iranul să achiziționeze un arsenal nuclear.

Potrivit CNN, există însă îndoieli cu privire la eficiența MOAB împotriva instalațiilor nucleare iraniene și a altor situri situate la mare adâncime.

Deși această bombă ghidată prin GPS este capabilă să distrugă o zonă echivalentă a nouă străzi, probabil că nu are adâncimea de penetrare necesară pentru a distruge presupusele instalații nucleare de la Muntele Târnăcopului.

MOAB, cu o greutate de circa 9.525 kg, este concepută pentru a distruge ținte pe o suprafață întinsă.

Trump avertizează din nou asupra unui atac iranian asupra coastei de vest a SUA dacă Iranul dezvoltă arme nucleare

Pe de altă parte, Trump a avertizat miercuri că, dacă Iranul reușește să construiască arme nucleare, ar putea ataca Orientul Mijlociu și coasta de vest a SUA și i-a numit pe liderii de la Teheran 'nebuni', în timpul unui miting din Arizona, marcat de atacuri asupra guvernatoarei acestui stat, Kattie Hobbs, și a reprezentantei musulmane din Minnesota, Ihman Omar.

"Mai întâi vor învinge Orientul Mijlociu, apoi vor începe să ne atace pe Coasta de Vest. Vor ataca Europa pentru că sunt nebuni. Sunt oameni nebuni", a declarat Trump în timpul unui eveniment de campanie din Bullhead City, în statul Arizona, în vestul SUA.

Trump și-a justificat astfel intervenția în Republica Islamică, argumentând că trebuie să se asigure că 'nu vor avea o armă nucleară'.

"După cum știți, timp de mulți ani au fost considerați principalul sponsor statal al terorismului. Și, dacă ar avea o armă nucleară, ar folosi-o în termen de 24 de ore", a adăugat președintele american. Săptămâna trecută, în timpul unui miting în Nebraska, Trump a stârnit un val de critici susținând că Iranul ar putea distruge Los Angeles și San Diego.

Trump și-a început discursul în Bullhead City, care a durat aproape două ore, lăudându-se cu avionul prezidențial Air Force One, un Boeing 747, despre care a susținut că este un cadou de la emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, de la care a cerut permisiunea de a-l folosi ca avion prezidențial oficial.

"I-am spus lui Tamim că, dacă ar fi posibil, în numele Statelor Unite, al Forțelor Aeriene, mi-ar plăcea foarte mult să pot împrumuta sau să folosesc avionul dumneavoastră 747 ca Air Force One pentru o vreme, în timp ce îl așteptăm pe al nostru", a explicat președintele, adăugând că "prietenul" său i l-a dăruit.

În timpul discursului său, Trump a atacat-o pe guvernatoarea Arizonei, Kattie Hobbs, numind-o 'proastă' și comparând-o direct cu miliardarul Elon Musk, pe care l-a lăudat și l-a descris drept un 'supergeniu'.

De asemenea, el a reiterat - fără dovezi - că democrata Kattie Hobbs a pierdut alegerile pentru postul de guvernator din 2022 în fața politicienei republicane Kari Lake, referindu-se la defecțiunea temporară a unor mașini de vot din comitatul Maricopa în timpul alegerilor.

"Am avut o candidată minunată, iar toate acele mașini erau stricate în ziua alegerilor (...) Ce alegeri trucate!", a adăugat Trump.

De asemenea, Trump a profitat de ocazie pentru a o ataca pe reprezentanta Ilhan Omar, o democrată din Minnesota, a cărei casă a fost percheziționată luni de agenți federali.

În Somalia, țara în care s-a născut Ilhan Omar, "tot ce au este crimă și angoasă (...) Se împușcă între ei. Ea a venit în această țară și a spus: 'Am drepturi constituționale. Am dreptul constituțional să fiu în această țară'', a declarat Trump.

Vizita președintelui american în statul Marelui Canion are loc în plină campanie electorală înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, în care președintele republican încearcă să-i susțină pe candidații partidului său, în ciuda unei scăderi a popularității sale la nivel național.

Data de 14 octombrie a coincis cu ziua de naștere a activistului conservator Charlie Kirk, care a locuit în acest stat și a devenit unul dintre chipurile tinere importante ale mișcării Make America Great Again (MAGA), până când a fost împușcat mortal în septembrie anul trecut, în timp ce vorbea la un eveniment la Universitatea Utah Valley.