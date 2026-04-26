Nu spălăm copilul când e răcit, nu-i dăm înghețată că face roșu în gât, nu ieșim cu el afară când e frig. Şi orice-ar fi, închidem uşile şi ferestrele să nu-l tragă curentul. Sunt doar câteva dintre miturile pe care mulți părinți le cred fără să le mai cerceteze. Le-au moştenit de la părinţi şi bunici sau le-au găsit pe internet şi le-au luat de bune. Specialiștii atrag atenţia însă că unele leacuri băbeşti fac mai mult rău decât bine.

"Să-l băgăm în sac, să-l duc la poartă, să întreb un om dacă vrea să vorbească cu copilul, să-i dau apă din clopoţel şi care mi se par... şi credeţi-mă, le-am încercat dar nu au avut efect, am vrut să văd dacă funcţionează".

Sunt doar o parte dintre sfaturile pe care le-a primit Elena, o mamă din Vidra, al cărei băiat de 7 ani are un uşor defect de vorbire. Bătrânii din familie au insistat ca cel mic să fie "tratat" astfel.

"Încercăm să facem şi ca ei dar nu putem, trebuie să venim, tot la medic ajungem", continuă Elena.

Medicul de familie din sat i-a dat un bilet de trimitere către logoped, iar specialistul i-a ajutat fiul mai mult decât leacurile băbeşti.

"Specialiştii le recomandă părinţilor să evite sfaturile de la persoanele neavizate sau citite pe internet. Cel mai sigur este o vizită la medicul de familie sau la pediatru", explică Andreea Petrescu, reporter Observator.

"Dacă are varicelă în primul rând îi pun o cârpă roşie pe burtă, după care vin la doamna doctor pentru că acel copil face febră, au tendinţa să le pună ciorapi cu oţet că aşa spune soacra, că aşa spune mamaie", explică Niculina Bancu, medic de familie.

Din păcate, multe dintre învăţăturile din bătrâni pot avea consecinţe grave.

"Sunt metode ineficiente, ba chiar periculoase ca de exemplu stropirea sau masajul cu alcool sau cu oţet, local, pot să producă arsuri sau la nivel intern pot să producă diverse neajunsuri inclusiv comă alcoolică la copii", explică Alexis Cochino, imunolog pediatru.

Nici mitul că îngheţata agravează răceala nu are vreo bază ştiinţifică, spun medicii: viruşii şi bacteriile sunt cele care provocă supărătoarele dureri în gât. Şi mai au un sfat specialiştii, special pentru părinţii care nu îşi spală copiii când sunt răciţi:

"Copilul poate să transpire abundent în perioada răcelii, normal că trebuie să-l spălăm şi facem mai mult bine dacă-l spălăm pentru că acea transpiraţie poate să ducă la suprainfecţii bacteriene sau suprainfecţii fungice la nivelul pielii", explică Camelia Păun, medic pediatru.

Părinţii care dintr-un motiv sau altul nu pot ajunge la medic pentru sfaturi pot suna la PEDITEL - 1791, un serviciu gratuit de asistență medicală pediatrică prin telefon, disponibil non-stop.

