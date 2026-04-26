E atmosferă de petrecere în centrul Capitalei. În urmă cu puţin timp, pe Calea Victoriei, a început "Noaptea dansului", o invitaţie pentru toţi cei aflaţi la promenadă să danseze împreună.

Andreea Milea, reporter Observator, a arătat ringul de dans de pe străzile care, în următoarele 24 de weekenduri, vor fi ale oamenilor.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, în program se regăsesc spectacole de teatru și dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, flashmob-uri, activități sportive și proiecte dezvoltate împreună cu instituții culturale, artiști independenți și organizații locale.

Pe lângă distracție, programul va include dezbateri și întâlniri pe teme de cultură, arhitectură, urbanism și societate civilă.

Fiecare sfârșit de săptămână va avea propria temă inspirată de oraș: regenerare urbană, ecologie, patrimoniu, mobilitate, relația dintre oameni și spațiul public.

În fiecare weekend, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

Strada Ion Brezoianu se închide pentru mașini pe segmentul cuprins între străzile Lipscani și Valter Mărăcineanu. Zona pietonală se prelungește pe Strada Valter Mărăcineanu până pe Calea Victoriei. Mașinile vor putea traversa prin intersecțiile străzilor Domnița Anastasia și Ion Brezoianu, Valter Mărăcineanu și Ion Brezoianu, Ion Brezoianu și Bulevardul Regina Elisabeta.

Calea Victoriei și Ion Brezoianu sunt pietonale sâmbăta și duminica între orele 10:00 - 22:00. Traficul rutier se reia pe timpul nopții de sâmbătă spre duminică, de la ora 23:00 până la ora 09:00.

Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Cu peste un milion de participanți în fiecare an, 'Străzi deschise - București' este cel mai amplu și mai vizibil proiect cultural al Capitalei și unul dintre cele mai importante programe de revitalizare urbană din România, se arată în comunicatul PMB.

