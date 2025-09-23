Statele Unite și Kazahstanul au semnat un acord de 4 miliarde de dolari privind furnizarea de locomotive produse în SUA, a anunțat luni secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, conform Reuters, informează News.ro.

Înţelegerea a fost convenită după o discuţie telefonică între preşedintele american Donald Trump şi omologul său kazah, Kassym-Jomart Tokaev.

"Aceste locomotive vor alimenta conectivitatea dintre Europa şi Asia, legând Coridorul de Mijloc, cu tehnologie americană în centrul său", a scris Lutnick pe platforma X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Oficialul american nu a precizat care companii din SUA vor fi implicate în contract sau ce rol vor avea în producţia locomotivelor.

Kazahstanul, stat situat la graniţa cu Rusia şi China, se confruntă în prezent cu o taxă vamală de 25% impusă de administraţia Trump. Într-o scrisoare trimisă în iulie preşedintelui american, Tokayev se declara pregătit pentru un dialog constructiv pe teme comerciale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰