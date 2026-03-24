Suedia va expulza imigranții care nu duc o "viață cinstită". Regulile de bază care trebuie respectate

Guvernul de la Stockholm a prezentat marți un proiect de lege care îi obligă pe imigranții din Suedia să ducă o "viață cinstită", în caz contrar putând fi expulzați mai ușor, după ce li se retrag permisele de ședere, transmite AFP, citată de Agerpres.

Executivul de dreapta condus de premierul Ulf Kristersson a ajuns la putere în 2022 după promisiuni de campanie electorală despre înăsprirea politicii de imigrație. Cabinetul a propus recent o serie de reforme pe care încearcă să le treacă prin Parlament înaintea alegerilor legislative din septembrie.

Regulile de bază care trebuie respectate

Ministrul pentru migrație, Johan Forssell, a explicat într-o conferință de presă că "respectarea legilor și regulilor se înțelege de la sine, dar trebuie să se înțeleagă de la sine și că vom face tot ce putem pentru a trăi responsabil și a nu face rău țării noastre. De exemplu, dacă nu vă plătiți datoriile, dacă nu vă conformați deciziilor autorităților suedeze, dacă abuzați de sistemul de alocații, dacă obțineți un permis de ședere suedez prin mijloace frauduloase (...) nu aveți dreptul să vă aflați aici".

Articolul continuă după reclamă

Guvernul a dat și alte exemple, cum ar fi munca la negru sau neplata amenzilor. "Declarațiile - adică ceea ce spune sau exprimă cineva - nu trebuie considerate o dovadă de necinste prin ele însele, dar pot fi un indiciu de exemplu, despre legături cu extremismul violent, iar acesta poate fi un indiciu de carențe morale", a susținut în fața presei Ludvig Aspling, purtător de cuvânt pe probleme de politică migraționistă al partidului anti-imigrație Democrații din Suedia, care susține guvernul.

Executivul mai propune totodată ca permisele de ședere să poată fi retrase în situații cum ar fi cele în care migranții sunt considerați o amenințare sau dacă se dovedește că au făcut afirmații false în cereri. Dacă Parlamentul adoptă noua legislație, aceasta va intra în vigoare din 13 iulie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰