Oferta lui Trump pentru Putin: Minerale din Alaska ca miză pentru sfârșitul războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump se pregătește să ofere liderului rus Vladimir Putin acces la mineralele rare pentru a-l determina să pună capăt războiului din Ucraina, scrie The Telegraph .

Întâlnirea mult așteptată dintre cei doi va avea loc vineri la Anchorage, iar Trump va veni cu mai multe propuneri economice pentru Putin, inclusiv acces la resursele naturale din Alaska și ridicarea unor sancțiuni americane privind industria aviatică rusească, scrie sursa citată.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, se află printre oficialii care îl informează pe Trump înainte de întâlnirea cu Putin din Anchorage. Bessent explorează compromisurile economice pe care SUA le poate face cu Rusia pentru a accelera un acord de încetare a focului, inclusiv oferirea lui Putin a accesului la mineralele rare din teritoriile ucrainene ocupate.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Trump susține garanțiile de securitate pentru Ucraina. Cei doi lideri au participat miercuri la un summit virtual alături de alți lideri europeni, iar Zelenski a subliniat că "ar trebui să existe garanții de securitate. Președintele Trump a spus că susține acest lucru și disponibilitatea Americii de a participa".

Ucraina deține aproximativ 10% din rezervele mondiale de litiu

Ucraina deține aproximativ 10% din rezervele mondiale de litiu, folosit în producția de baterii. Două dintre cele mai mari depozite se află în zonele controlate de Rusia, iar Putin și-a revendicat aceste resurse valoroase din regiunile ocupate. În luna mai, SUA a semnat un acord privind mineralele rare cu Kievul, permițând exploatarea resurselor naturale ale Ucrainei, iar Washingtonul va trebui să înființeze noi operațiuni miniere, care ar putea fi accelerate prin cooperarea rusă.

Ridicarea interdicțiilor la export pentru piese și echipamente necesare întreținerii avioanelor ruse reprezintă un alt stimulent. Restricțiile impuse de Occident au făcut ca multe aeronave ruse să fie nefuncționale, iar aproape 30% din flota civilă și militară ar putea fi blocată în următorii cinci ani. Ridicarea sancțiunilor ar fi profitabilă și pentru producătorii americani de aeronave, precum Boeing, care ar putea furniza piese critice.

Trump ia în considerare, de asemenea, oferirea Rusiei de oportunități de a exploata resursele naturale din Strâmtoarea Bering, aproape de Alaska, unde se estimează că există rezerve importante de petrol și gaze. Extinderea prezenței Rusiei în această zonă ar consolida interesele strategice ale lui Putin în regiunea arctică.

Reacţia europenilor

Oficialii europeni spun că astfel de stimulente ar putea fi acceptabile atâta timp cât nu se creează impresia că Putin este recompensat pentru invazie. În același timp, ideea unui model similar cu cel israelian pentru încheierea războiului a fost discutată. Rusia ar putea avea control militar și economic asupra Ucrainei ocupate prin propriul organism guvernamental, similar cu controlul de facto al Israelului asupra teritoriului palestinian.

Casa Albă a atenționat că întâlnirea de vineri este mai mult un exercițiu de ascultare pentru Trump. Președintele a declarat că va ști probabil în primele două minute dacă Putin este serios în privința păcii. Totuși, diplomații europeni notează că nu s-a observat o schimbare a obiectivului general al Rusiei, care rămâne acela de a răsturna guvernul lui Zelenski și de a-l înlocui cu un regim prietenos Moscovei.

Apropiaţii lui Putin au descris întâlnirea ca o discuție despre relațiile ruso-americane, sugerând o posibilă creștere a cooperării comerciale. Un oficial de la Casa Albă a subliniat că președintele american rămâne angajat să pună capăt vărsării de sânge și să obțină o încetare completă a focului.

