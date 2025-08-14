Trump i-a promis lui Zelenski că nu va discuta cu Putin împărțirea teritoriilor din Ucraina - Axios

Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis omologului ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor europeni că, la întâlnirea programată pe 15 august în Alaska cu Vladimir Putin, obiectivele sale sunt obținerea unui armistițiu și evaluarea șanselor reale pentru un acord de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina, relatează Axios, citând surse informate. Mai mult, Trump le-a transmis liderilor europeni prezenți la discuție că vede întrevederea cu Vladimir Putin drept "o întâlnire de tatonare".

Potrivit discuțiilor purtate miercuri, 13 august, cu Zelenski, lideri europeni și oficiali americani, Trump a precizat că nu se așteaptă la "descoperiri majore" și a descris reuniunea ca pe "o întâlnire de tatonare", scrie Ukrainska Pravda.

Macron și Merz confirmă: Trump vrea armistițiu

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul german Friedrich Merz, care au participat la convorbiri, au confirmat că Trump și-a exprimat intenția de a încerca să obțină un armistițiu.

În timpul discuției, Zelenski i-ar fi spus lui Trump că "Putin nu poate fi de încredere". Surse prezente susțin că liderul american a afirmat că un acord de pace ar putea implica un schimb de teritorii, dar "acestea sunt lucruri pe care trebuie să le discute direct Vladimir și Volodimir, nu eu".

Tensiuni în discuții

Macron ar fi adoptat o poziție "foarte fermă", spunându-i lui Trump că "o întâlnire este un lucru foarte mare de oferit lui Putin". "Trump nu a apreciat acest comentariu", a spus un participant la discuții.

Aceeași sursă a mai precizat că Merz și secretarul general al NATO, Mark Rutte, "au fost foarte activi", iar premierul italian Giorgia Meloni "a ridicat câteva puncte importante". Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-ar fi reamintit lui Trump despre Bătălia Varșoviei, în urmă cu exact 105 ani, când polonezii și ucrainenii au luptat împreună împotriva bolșevicilor.

La convorbire au participat doar o parte dintre liderii UE, iar din flancul estic al NATO au fost prezenți doar Polonia și Finlanda. Aceasta din urmă face parte din "coaliția celor dispuși", inițiată după conferința de presă comună a lui Merz și Zelenski.

După discuții, Macron a declarat că problemele teritoriale "nu vor fi negociate" de nimeni altcineva în afară de Zelenski. La rândul său, Merz a precizat că "Ucraina este gata să discute probleme teritoriale, dar punctul de plecare va fi linia de contact", subliniind că "recunoașterea legală a teritoriilor ocupate ca fiind rusești nu este pe masă".

Zelenski a afirmat că subiectul întâlnirii SUA-Rusia din Alaska a fost abordat în mai multe runde de discuții și că Trump i-a promis că vor rămâne în contact după reuniunea de pe 15 august.

