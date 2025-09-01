China este pregătită să provoace un cutremur geopolitic la scară mondială. Liderul de la Beijing, Xi Jinping, i-a adus la aceeaşi masă pe Vladimir Putin şi principalii săi aliaţi din regiunea Asia-Pacific şi cere crearea unei noi ordini mondiale. Apelul, făcut la summitul dictatorilor, aşa cum l-a numit presa internaţională, este văzut drept un gest de sfidare la adresa administraţiei Trump şi a taxelor vamale impuse de aceasta statelor lumii.

De lângă Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi, preşedintele chinez a anunţat o iniţiativă pentru o nouă guvernare globală.

"Din fiecare ţară, vom promova construcţia unui sistem de guvernare globală mai justă şi mai echitabilă. Să muncim împreună pentru destinul comun al omenirii!", spune Xi Jinping, preşedintele Chinei.

O idee pe placul preşedintelui rus. Aflat în cel mai lung turneu al său de când a invadat Ucraina, liderul de la Kremlin a calificat drept depăşită actuala ordine mondială promovată de Occident.

Articolul continuă după reclamă

"Un sistem care ar înlocui modelele eurocentrice și euro-atlantice învechite și ar ține seama de interesele unui număr cât mai mare de țări ar fi cu adevărat echilibrat și, prin urmare, nu ar permite încercările unor state de a-și asigura securitatea în detrimentul securității altora", spune Vladimir Putin, Russian President.

La Tianjin, Vladimir Putin a fost de altfel în centrul atenţiei

Nu a ratat ocazia de a se lauda cu primirea fastuoasă pe care i-a făcut-o Donald Trump în Alaska. Le-a spus lui Xi Jinping şi Recep Erdogan ca s-a înţeles cu preşedintele american asupra încheierii războilui din Ucraina, dar nu a intrat în detalii. Apoi, l-a plimbat cu limuzina sa prezidenţială, de jumătate de milion de dolari, pe premierul Indiei.

"Excelență, parteneriatul nostru strategic special și privilegiat în domeniul energetic este reprezentativ pentru profunzimea și amploarea (n.r. - relației noastre). În cele mai dificile situații, India și Rusia au fost întotdeauna alături una de cealaltă", spune Narendra Modi, Indian Prime Minister.

Aliat al Occidentului în NATO, liderul de la Ankara i-a adus aminte lui Putin că doreşte să joace rolul de mediator în războiul din Ucraina.

"Invitația mea rămâne valabilă; așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm în țara noastră cât mai curând posibil. Avem o relație sinceră, bazată pe încredere, iar relațiile noastre progresează fără a fi afectate de alte evenimente", spune Recep Tayyip Erdogan, Turkish President.

Preşedintele Xi Jinping a organizat inclusiv un banchet pentru cei 20 de lideri, unde au mâncat mâncare chinezească şi au urmărit spectacole de dans şi teatru inspirate din culturile ţărilor invitate la eveniment.

De la Tianjin, liderii au plecat spre Beijing, unde miercuri sunt invitaţii lui Xi Jinping la o grandioasă paradă militară care marchează 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, după capitularea oficială a Japoniei. Aici, lui Vladimir Putin şi Xi Jinping li se va alătura şi dictatorul nord coreean Kim Jong-un.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰