Prietenia Putin-Modi-Xi Jinping. Cei 3, filmați râzând împreună; liderul rus în limuzină cu premierul indian

În timp ce relațiile Statelor Unite cu India și China devin tot mai reci, cele două puteri asiatice par tot mai apropiate de Rusia. Vladimir Putin, primit cu covorul roșu și onoruri militare în China, a fost întâmpinat călduros de președintele Xi Jinping. Liderul de la Kremlin a fost surprins râzând alături de premierul indian Narendra Modi și președintele chinez, la summitul OCS din orașul Tianjin.

Principalii aliați ai lui Vladimir Putin, China și India, nu dau semne că relația cu liderul de la Kremlin s-ar putea schimba în viitorul apropiat, ba din contră. Atât preşedintele Xi Jinping, cât și premierul Narendra Modi au fost surprinși râzând alături de Vladimir Putin în cadrul unor discuții informale la Tianjin, unde are loc summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS). Cei trei au stat de vorbă informal înaintea fotografiei de grup.

Putin și Modi, ținându-se de mână

În plus, Kremlinul a publicat luni o înregistrare video în care Putin și Modi se apropie de liderul chinez, ținându-se de mână. Putin va vizita India în luna decembrie.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mai mult, premierul indian Narendra Modi l-a îmbrățișat pe președintele rus și a postat o fotografie cu acesta pe rețelele sociale, însoțită de mesajul: "Întotdeauna o plăcere să-l întâlnesc pe președintele Putin!". De asemenea, Putin și Modi au ajuns împreună, în aceeași limuzină Aurus - mașina oficială a liderului rus - la locul întâlnirii bilaterale. Imaginea a fost publicată atât de Kremlin, cât și de Narendra Modi, care a comentat că "după încheierea lucrărilor summitului OCS, președintele Putin și cu mine ne-am deplasat împreună la locul întâlnirii noastre bilaterale. Discuțiile cu el sunt întotdeauna pline de substanță".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Premierul Narendra Modi a profitat de prima sa vizită în China din ultimii șapte ani pentru a reseta relațiile cu puternicul vecin al Indiei, urmărind totodată să întărească legăturile cu Rusia, în contextul în care președintele Donald Trump intensifică tensiunile cu New Delhi, a notat Bloomberg.

În timpul discursului său la summitul OCS, Vladimir Putin a declarat că "înțelegerile" la care a ajuns cu Donald Trump în Alaska deschid calea către pace în Ucraina. El a adăugat că l-a informat deja pe Xi Jinping, în cadrul unei întâlniri personale, despre discuția sa cu președintele american.

Totodată, Putin a subliniat că, pentru a rezolva criza, "trebuie eliminate cauzele profunde ale conflictului și restabilit echilibrul în domeniul securității". "În privința crizei ucrainene, Rusia consideră că nicio țară nu își poate asigura securitatea în detrimentul alteia. Trebuie eliminate cauzele fundamentale ale crizei din Ucraina și restabilit echilibrul de securitate. Criza din Ucraina a izbucnit în urma loviturii de stat orchestrate de Occident la Kiev", a afirmat liderul de la Kremlin.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Modi s-a întâlnit cu Putin la Tianjin, în condițiile în care relațiile dintre cele două țări sunt tot mai criticate, explică Bloomberg. Trump a blamat public India pentru că achiziționează petrol din Rusia, acuzând New Delhi că finanțează războiul lui Putin din Ucraina. Săptămâna trecută, administrația Trump a impus taxe vamale de 50% exporturilor indiene către SUA pentru "a sancționa" aceste achiziții de energie.

Acțiunile lui Trump i-au arătat Indiei că nu se poate baza pe relațiile cu SUA, a declarat Anil Trigunayat, fost ambasador indian în Iordania, Libia și Malta. "Pentru țări precum India este important să-și croiască propriul drum și să-și aleagă singure partenerii", a spus Trigunayat pentru Times Now.

Xi și Modi, rivali deveniți parteneri

Narendra Modi şi Xi Jinping s-au întâlnit la Tianjin pentru prima dată de la revenirea lui Trump la Casa Albă și au promis legături mai strânse, pe fondul impactului economic al războiului comercial cu SUA. Trump și consilierii săi, precum Peter Navarro, au acuzat India că profită de pe urma războiului, cumpărând petrol rusesc la preț redus, rafinându-l și revânzându-l în Europa și în alte regiuni.

Oficialii indieni au apărat relația tradițională cu Rusia și au subliniat că SUA au încurajat aceste achiziții după izbucnirea războiului pentru a preveni prăbușirea prețului petrolului. Navarro și-a reiterat criticile duminică, într-un interviu pentru Fox News, afirmând că India nu cumpăra cantități semnificative de petrol rusesc înainte de invadarea Ucrainei, dar că acum susţine "mașinăria de război rusească".

"India nu este altceva decât o spălătorie pentru Kremlin", a spus el. "Modi este un lider grozav. Nu înțeleg de ce se aliază cu Putin și Xi Jinping, având în vedere că India este cea mai mare democrație din lume", a adăugat Navarro.

China și India își refac relațiile

Războiul comercial lansat de Trump împotriva Chinei și Indiei a accelerat eforturile celor două țări de a-și reconstrui relațiile, după ce anul trecut au început să atenueze tensiunile de la granița comună. "Situația internațională este fluidă și haotică", a spus Xi în cadrul întâlnirii cu Modi de duminică. "Este vremea ca China și India să fie prieteni buni, vecini amabili și parteneri care se sprijină reciproc, ca dragonul și elefantul să danseze împreună", a adăugat liderul chinez.

Președintele Xi Jinping a cerut, de asemenea, crearea unei bănci de dezvoltare în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Jeremy Chan, analist la Eurasia Group, a declarat că depășirea tensiunilor de frontieră a deschis calea pentru cooperare în mai multe domenii între China și India, deși suspiciunile reciproce persistă. "Această întâlnire Modi-Xi nu va înlătura rivalitatea strategică", a afirmat Chan.

Modi vrea să protejeze economia Indiei

Premierul indian va reduce taxele pentru a stimula consumul intern și caută piețe noi pentru exporturi, în condițiile în care America este principala piață de desfacere. Economiștii de la Citigroup estimează că noile tarife americane ar putea reduce ritmul anual de creștere economică al Indiei cu până la 0,8%.

Înainte de vizita în China, Modi a fost două zile în Japonia, unde a obținut promisiuni de investiții în valoare de până la 10 trilioane de yeni (68 miliarde de dolari) de la premierul japonez Shigeru Ishiba. Acestea fac parte dintr-un pact mai amplu de securitate economică, care include cooperare în domeniul semiconductorilor, mineralelor-cheie și inteligenței artificiale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰