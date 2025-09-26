Sute de generali americani, chemați de urgență în Virginia. Nimeni nu știe motivul:"Squid Game al generalilor"

Mai mulți oficiali americani au declarat că sute de generali și amirali ai SUA din întreaga lume au fost convocați marțea viitoare în Virginia, la o întâlnire cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, însă scopul reuniunii rămâne neclar.

Întâlnirea urmează să aibă loc la baza militară din Quantico, Virginia, au spus mai mulți oficiali, adăugând că nimeni nu pare să știe despre ce este vorba, nici măcar ofițerii generali și amirali convocați, sau de ce a fost introdusă brusc în calendar, informează CNN.

O sursă a spus că a auzit diverse teorii, de la un test fizic de grup, la un briefing privind starea Departamentului Apărării, până la o concediere în masă a ofițerilor. Totuși, indiferent de motiv, convocarea bruscă a unui număr atât de mare de ofițeri de rang înalt este extrem de neobișnuită.

"Se vorbește despre asta ca despre Squid Game al generalilor", a glumit un oficial. Unii oficiali și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea în privința securității, având în vedere că atâția ofițeri de rang înalt vor fi în același loc, în același timp. Un consilier al Congresului a declarat pentru CNN că, dacă Hegseth nu plănuiește să anunțe "o nouă campanie militară majoră sau o restructurare completă a conducerii armatei, nu îmi pot imagina un motiv bun pentru asta."

The Washington Post a relatat pentru prima dată despre această întâlnire joi dimineață.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că Hegseth își va "aduce mesajul în fața liderilor săi militari de rang înalt la începutul săptămânii viitoare". Pentagonul nu a răspuns însă la întrebări specifice despre scopul întâlnirii sau dacă directiva îi vizează pe toți ofițerii generali și amirali din armată.

Analiza echipamentului militar, parte a întâlnirii de la Virginia

Într-o conferință de presă la Casa Albă, joi după-amiază, președintele Donald Trump a răspuns la o întrebare despre reuniunea planificată spunând: "Nu-i frumos că vin oameni din întreaga lume să se întâlnească?" Trump a precizat că întâlnirea va fi legată cel puțin parțial de o analiză a echipamentului militar.

"Avem cel mai bun echipament din lume", a spus el. "Mulți generali vor să fie aici. De asemenea, vor vizita locații cu echipamente și vor discuta despre cele mai noi arme."

Nu este clar dacă ordinul vizează toți ofițerii generali și amirali, cei cu grad de cel puțin o stea, sau doar pe cei aflați în anumite funcții de comandă sau de conducere.

