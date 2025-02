- Sute de români şi-au pierdut banii în această maşină din Londra. Cum funcţionează schema care te lasă fără zeci de mii de lire: "Am pățit. Trasă la indigo" - Captură TikTok

Întreaga schemă a fost relatată de un influencer român care a povestit cum un prieten de-al lui era să pice în aceeaşi capcană. După ce a făcut totul public, influencer-ul român a primit zeci de mesaje de la oameni care n-au fost atât de norocoşi şi chiar şi-au pierdut banii în acea maşină parcată la periferia Londrei.

Cum funcţionează înşelătoria

"Încă se mai fac combinații de-astea cu țigări în Anglia. M-a sunat un prieten și mi-a povestit. A luat o păcăleală tovarășul ăsta al meu. Fiți atenți, vă dau acum un spoiler alert, cum s-ar zice, despre cum poți să iei țeapă de câteva mii de lire bune. Ne-a sunat la un moment dat, acum câțiva ani, un român din Anglia, domnule, că are niște țigări de vânzare. Când ești pe combinații, te mai sună diverși indivizi și ești bucuros că te sună. Ne-a spus că are câteva sute de pachete de țigări, ceva de genul, nu mai știu exact câte. Prietenul meu și-a luat banii la el, dar am plecat cu două mașini. Ne-a chemat individul în capătul celălalt al Londrei, între niște blocuri.

Articolul continuă după reclamă

Ce-a făcut prietenul meu? Și-a lăsat mașina la vreo două străzi distanță, cu banii și cu iubita lui înăuntru, iar el s-a urcat la mine în mașină. Hai să mergem întâi să vedem despre ce e vorba, că noi mai știam de țepe, de-astea. Ne-am dus cu inima deschisă, să facem și noi un ban cinstit. Când ajungem acolo, vine un individ subțire, cu o plăsuță mică în mână. Îi zic: 'Dar ce ai în plasă acolo?'. 'Cică am două beri și o pâine, că mi-am luat pentru acasă'. Mi s-a părut ciudat că a venit așa. În fine, ne-am urcat într-o mașină aproape abandonată, un Ford Focus break din 2001-2002. S-a urcat el în spate, tovarășul meu s-a pus în față, pe scaunul pasagerului. Eu stăteam afară, dar prietenul meu mi-a zis: 'Mă, vino și tu să verifici dacă sunt țigările bune'. M-am urcat pe scaunul șoferului, dar stăteam cu un picior afară, cu portiera deschisă, din instinct. Individul din spate mi-a zis să închid ușa, să nu audă vecinii sau să vadă ce facem, că vor chema poliția. Și avea logică ce zicea românul nostru.

'Hai că ne ducem la mașină să luăm banii'. Când a auzit că ne ducem la mașină să aducem banii, nu-i venea să creadă. 'Cum, nu aveți banii la voi?'. Când a auzit asta, a ieșit din mașină și a luat-o la fugă. Eu cu prietenul meu ne-am blocat și ne întrebam ce se întâmplă. Când dau să plec, îmi aduc aminte. Ia stai puțin, țigările din mașină, hai să le luăm! Am deschis portbagajul și erau acolo trei pungi de rafie, care ar fi trebuit să fie pline de țigări. Când pun mâna pe prima pungă să o scot afară, era foarte ușoară. Ziceai că e goală. Ce era înăuntru? Polistiren! Dacă îi mai ceream și al treilea cartuș de țigări, el nu mai avea. Deci pungile erau pline cu polistiren. Mamă, ce voia ăsta să ne păcălească! Ne-am urcat în mașină și am plecat. Regretul meu cel mai mare este că nu am luat alea două pachete pe care le lăsasem în mașină, dar eram deja pe autostrada", a povestit influencer-ul român.

Dacă nu aţi înţeles cum funcţiona înşelătoria schema era simplă. Cel care vindea ţigările pregătea dinainte maşina astfel încât să rămână blocată pe dinafară. După ce prezenta cele două cartuşe reale, încasa banii şi se făcea nevăzut. Cel sau cei păgubiţi voiau să iasă după el, dar cum uşile erau blocate, le lua ceva timp până se reuşeau să iasă, timp suficient pentru escroc să dispară cu banii.

După ce a făcut totul public, influencer-ul s-a trezit cu zeci de mesaje care îi confirmau povestea. "Am pățit! Trasă la indigo! Exac, tot – Fordul, șufa ruptă la mâner, și în capătul celălalt al Londrei", "M-a păcălit și pe mine, pagubă de 10.000!", "E adevărat, să știți! Un cumnat de-al meu a pățit-o la Londra" sau "Am pierdut 20.000 de lire sterline pe chestia asta", sunt doar câteva dintre mesaje.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai reușit vreodată să rezolvi o problemă cu o comandă greșită pe un site de cumpărături online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰