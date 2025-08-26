3 oameni au murit şi alţi 13 au fost răniţi după ce taifunul Kajiki a lovit provinciile de coastă ale Vietnamului. Rafalele de vânt au ajuns şi la 160 de km pe oră în unele zone. Sute de mii de oameni au fost evacuaţi din calea vijeliei. Şcolile şi aeroporturile au fost închise, iar trenurile au fost suspendate.

Taifunul aproape că a nimicit oraşul Hanoi. Motociclete şi maşini inundate pluteau în apele învolburate care au măturat străzile. Copacii au fost smulşi cu tot cu rădăcină, stâlpii de electricitate doborâţi, acoperişurile şi casele devastate. Trei oameni au murit: unul a fost electrocutat în timp ce încerca să îşi asigure acoperişul. Iar un altul şi-a pierdut viaţa după ce a fost luat de vijelie cu tot cu casă.

Rafale de 160 de km pe oră

"Asta aduce un taifun puternic. Se mişcă încet şi asta este una dintre îngrijorări. Ploile nu doar că au lovit ţara dar vor continua câteva zile. Şi vor provoca inundaţii şi alunecări de teren", a declarat Damien Cave, jurnalist.

Articolul continuă după reclamă

Pregătiri ca pentru război au fost făcute de autorităţi în ultimele zile: circa 120 de mii de soldaţi şi paramilitari au fost mobilizaţi pentru evacuări şi operaţiuni de căutare şi salvare a celor surprinşi de furtună. Autorităţile au închis porturi şi aeroporturi, plajele, magazinele şi aproape toate zonele publice. Au sfătuit oamenii să nu se aventureze pe străzi.

"În zonele de munte, mai multe localităţi au fost evacuate în avans. Să nu se întâmple ca anul trecut, când Yagi, cel mai puternic taifun a omorât aproape 300 de oameni. Atunci a fost un şoc dar şi o lecţie", a declarat Michael Tatarski, jurnalist.

Kajiki a început ca o ploaie tropicală slabă pe 22 august, dar s-a transformat într-o furtună puternică în mai puțin de două zile. Intensitatea sa a egalat taifunul Yagi de anul trecut. Teribila furtună Kajiki se îndreaptă acum spre Laos.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰