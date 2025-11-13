O țară asiatică, recunoscută pentru numărul tot mai mare de turişti români care o aleg ca destinaţie de vacanţă, a renunțat la o interdicție controversată privind consumul de alcool după-amiaza, la doar câteva zile după introducerea ei. Măsura a provocat proteste puternice în turism și a obligat autoritățile să se răzgândească rapid, scrie Mediafax.

Țara care a interzis consumul de alcool după-amiaza, dar a anulat regula peste noapte din cauza protestelor - Shutterstock | Ilustraţie

Pentru o perioadă de șase luni, începând din decembrie, autoritățile thailandeze vor permite vânzarea de băuturi alcoolice între orele 14:00 și 17:00. Ministrul sănătății publice, Pattana Promphat, a anunțat decizia joi, după o ședință de trei ore a comitetului de control al alcoolului, conform Bloomberg.

Programul pilot ar putea fi prelungit până după jumătatea anului 2026.

Decizia vine la mai puțin de o săptămână după ce guvernul din Thailanda a introdus reguli mai stricte privind alcoolul.

Interzicerea alcoolului după-amiaza a provocat reacții negative imediate. Industria turismului și proprietarii de baruri au protestat vehement. Deși interdicția există din 1972, ea se aplica în principal magazinelor de vânzare cu amănuntul.

Restricția a generat haos în turism și proteste masive

Autoritățile au încercat să o aplice în mai multe locuri la începutul lunii noiembrie. Acest lucru a declanșat criza în sectorul turismului. Cazul ilustrează riscurile interzicerii alcoolului pentru destinațiile turistice.

Schimbarea de direcție vine într-un moment important. Industria turismului încearcă să atragă mai mulți vizitatori în perioada sărbătorilor. Numărul de turiști străini a scăzut în acest an.

Consumul de băuturi alcoolice după-amiaza ar putea relansa finanțele. Sectorul turismului reprezintă aproximativ o cincime din economie. Interzicerea alcoolului risca să afecteze grav această industrie vitală.

Astfel, turiștii și locuitorii din zonă se vor putea bucura din nou de băuturile de după-amiază.

