Țara care închide în fiecare miercuri școlile și instituţiile publice pentru a face economie la combustibili

O ţară din Asia a decis să închidă birourile guvernamentale, școlile și universitățile în fiecare miercuri, într-o încercare de a reduce consumul de energie și de a preveni o posibilă criză a combustibililor. Decizia luată de guvernul srilankez vine pe fondul temerilor privind o posibilă criză energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, în timp ce la benzinăriile din țară s-au format deja cozi lungi de mașini.

de Denisa Gheorghe

la 16.03.2026 , 18:05
Sri Lanka închide școlile și instituțiile publice în fiecare miercuri pentru a economisi combustibil Țara care închide în fiecare miercuri școlile și instituţiile publice pentru a face economie la combustibili - Shutterstock

Măsura a venit la o zi după ce guvernul din Sri Lanka a impus un sistem strict de raționalizare a combustibililor, care are ca scop prevenirea cumpărăturilor de panică. Însă, luni, cozi lungi de vehicule au fost văzute pentru a doua zi la stațiile de alimentare cu combustibil din întreaga țară, scrie AP.

Guvernul a declarat luni că miercurea sărbătoare guvernamentală, dar a declarat că sărbătoarea nu se va aplica angajaților din domeniul sănătății, porturilor, apei și vamei.

Sri Lanka a majorat săptămâna trecută prețurile la combustibili cu 8%.

