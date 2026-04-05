Premierul ungar Viktor Orban spune că au fost găsiți explozibili în zona conductei vitale Ungaria-Serbia

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat, duminică, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele sârb Aleksandar Vucic, că autoritățile din Serbia au descoperit explozibili de mare putere și dispozitive necesare detonării în zona infrastructurii de gaze care leagă Serbia de Ungaria, scrie Mediafax.

de Redactia Observator

la 05.04.2026 , 12:19
Premierul ungar Viktor Orban. 18 martie 2026 - ProfiMedia

Liderul de la Budapesta a precizat că ancheta este în desfășurare și că a convocat pentru după-amiază un consiliu extraordinar de apărare.

Afirmația a fost reluată și de presa apropiată guvernului ungar, care a indicat că descoperirea ar viza zona conductei TurkStream, în apropierea graniței ungare.

TurkStream este singura rută rămasă pentru exporturile rusești de gaze prin conducte către Europa, după ce invazia Ucrainei de către Moscova în 2022 a întrerupt celelalte coridoare de export.

Mesajul lui Orbán vine într-un moment politic extrem de sensibil, cu doar o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie 2026. Scrutinul este considerat cel mai dificil test electoral pentru liderul Fidesz din ultimii 16 ani, iar mai multe sondaje publicate în ultimele zile arată un avans al partidului de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, în fața formațiunii lui Orbán.

Securitatea energetică, temă centrală în campania premierului maghiar

Tema securității energetice și a amenințărilor la adresa infrastructurii strategice au jucat un rol major în campania al premierului maghiar, construit în jurul ideii de stabilitate și protecție națională.

Și pentru Aleksandar Vučić momentul este delicat. Președintele sârb se confruntă cu presiune politică internă și cu proteste antiguvernamentale, iar în ultimele zile a readus în discuție posibilitatea unor alegeri anticipate.

Tensiunile din jurul securității energetice vin pe fondul unui conflict mai amplu între Budapesta și Kiev pe tema petrolului. Ungaria rămâne dependentă de țițeiul rusesc care ajunge prin conducta Druzhba, via Ucraina, iar Viktor Orbán a transformat în ultimele luni disputa privind tranzitul într-un nou front politic împotriva autorităților ucrainene.

Redactia Observator Like

Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
De ce UDMR a votat, de fapt, împotriva legii berii pe stadioane. Ce legătură are cu simbolurile Ținutului Secuiesc
De ce UDMR a votat, de fapt, împotriva legii berii pe stadioane. Ce legătură are cu simbolurile Ținutului Secuiesc
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
